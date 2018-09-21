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KKTC'de zamlar 'kazıklı eylemle' protesto edildi

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), elektrik, akaryakıt ve gıda ürünlerine yapılan zamları Maliye Bakanlığı önüne getirdiği 'kazıkla' protesto etti

21 Eylül 2018 18:14

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Toplumcu Kurtuluş Partisi Yeni Güçler (TKP-YG), elektrik, akaryakıt ve gıda ürünlerine yapılan zamları Maliye Bakanlığı önüne getirdiği \'kazıkla\' protesto etti.
KKTC Maliye Bakanlığı önüne, partililerle birlikte elinde büyük bir kazıkla gelen TKP-YG Genel Başkanı Mehmet Çakıcı, halkı zamlara, vicdansızlara, haksızlıklara karşı hep birlikte omuz omuza mücadeleye çağırdı. \"Susmayacağız ve birlikte ayağa kalkacağız\" diyen Çakıcı, ülkede düşük, orta ve dar gelirlilerin zamlarla bitirildiğini söyledi. Halkın zamlarla kazıklandığını belirten Çakıcı, kazıklı eylemlerinin devam edeceğini ifade etti. 
KKTC\'de hayvan üreticileri de zamlar nedeniyle Tarım Bakanlığı\'nı basmış ve kapıları kırmıştı.

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