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Dünya

KKTC'DE YENİ KABİNEYE ONAY LEFKOŞA (A.A)

06 Nisan 2011 17:40

-KKTC'DE YENİ KABİNEYE ONAY LEFKOŞA (A.A) - 06.04.2011 - KKTC Başbakanı İrsen Küçük, yeni kabineyi Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na sundu. Eroğlu, biri kadın üç yeni ismin yer aldığı yeni bakanlar kurulunu onayladı. Kabinede iki bakan yer değiştirirken, üç bakan kabine dışı kaldı. Cumhurbaşkanı Eroğlu tarafından onaylanan, Başbakan İrsen Küçük başkanlığındaki yeni kabine şu isimlerden oluşuyor: -Başbakan İrsen Küçük, -Maliye Bakanı Ersin Tatar, -Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, -Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Ahmet Kaşif, -Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, -İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu, -Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şerife Ünverdi, -Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ali Çetin Amcaoğlu, -Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün, -Milli Eğitim Gençlik Kültür ve Spor Bakanı Kemal Dürüst, -Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel. Şerife Ünverdi, Ünal Üstel ve Ali Çetin Amcaoğlu kabineye giren yeni isimler olurken, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı İlkay Kami, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Zorlu Töre ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkay Tokel kabine dışı kaldı. Nazım Çavuşoğlu ve Kemal Dürüst ise bakanlık değiştiren isimler oldu.

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