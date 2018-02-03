KKTC'de yeni hükümet kuruldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman'ın başbakanlığındaki dört partili yeni koalisyon hükümetini onayladı.



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti siyasi tarihinde ilk kez dört parti, geniş tabanlı bir ulusal mutabakat hükümeti kurdu.



Seçimden birinci sırada çıkan iktidardaki Ulusal Birlik Partisi'ni devre dışı bırakarak kurulan dörtlü koalisyonun kabinesi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunuldu.



Akıncı, hükümeti kurmakla görevlendirdiği Cumhuriyetçi Türk Partisi lideri ve Başbakan Tufan Erhürman tarafından sunulan kabineyi onayladı, bakanlar resmen göreve başladı.



Ülke tarihinde ilk kez kurulan dörtlü koalisyonun, icraat ve reform hükümeti olacağı, önceki hükümet hakkındaki yolsuzluk ve usulsüzlük iddialarını da soruşturacağı belirtiliyor.



Cumhurbaşkanı Akıncı'ya sunulan ve onaylanan kabineye göre Başbakan, koalisyonun büyük ortağı CTP lideri, akademisyen hukukçu Tufan Erhürman oldu.



Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı koalisyonun eşit ortağı Halkın Partisi lideri, eski müzakereci Profesör Kudret Özersay olacak.



Maliye Bakanlığı eski hükümette de aynı görevi üstlenen Demokrat Parti lider Serdar Denktaş tarafından yürütülecek.



Koalisyonun diğer ortağı Toplumcu Demokrasi Partisi lideri Cemal Özyiğit'se Milli Eğitim Bakanı oldu.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Cumhurbaşkanı Akıncı'nın müzakerecisi Özdil Nami oldu. Nami bakanlık yüzünden Müzakerecilik görevinden ayrıldı.



Sağlık Bakanlığı görevine ise kabine dışından atanan tek isim olan Filiz Besim getirildi. Tarım ve Doğal kaynaklar bakanı da CTP'den Erkut Şahali oldu.



Halkın Partisi'nden Tolga Atakan Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olurken aynı partiden Ayşegül Baybars da İçişleri Bakanı oldu.



Turizm ve Çevre Bakanlığı'na eski hükümette de aynı görevi yürüten Demokrat Parti'den Fikri Ataoğlu getirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı da TDP milletvekili Zeki Çeler oldu.



50 sandalyeli KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde 27 milletvekiliyle temsil edilen dörtlü koalisyon hükümetinin, protokolün mecliste okunmasının ardından güvenoyu alması bekleniyor.