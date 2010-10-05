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Dünya

KKTC'DE YENİ HAVAYOLU KURULMASI GÜNDEMDE LEFKOŞA (A.A)

05 Ekim 2010 21:45

-KKTC'DE YENİ HAVAYOLU KURULMASI GÜNDEMDE LEFKOŞA (A.A) - 05.10.2010 - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ersan Saner, ''KKTC bayrağını yeniden göklerde taşıyacak yeni bir havayolu şirketi kurulması için Türkiye Cumhuriyeti hükümetiyle anlaşmaya vardıklarını'' açıkladı. Saner, KKTC'de temaslarda bulunan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek'le görüşerek, ekonomik faaliyetlerini durduran Kıbrıs Türk Hava Yolları'nın (KTHY) yerini alacak yeni bir havayolu şirketi kurulması için anlaşmaya vardıklarını bildirdi. Bakan Saner, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamada, ''Türk Hava Yolları'nın (THY) tecrübe ve birikimlerinden faydalanarak KKTC bayrağını göklerde taşıyacak, özel şirketlerin de hissedar olacağı bir şirket yapısıyla yeni bir havayolu şirketi için anlaşmaya vardık'' dedi. Bakan Çiçek'in başından beri büyük katkı ve destekleri olduğunu ve bu yapıya ulaşmasında çok etkin bir rol aldığını belirterek, KKTC halkı adına Çiçek'e sonsuz teşekkürlerini dile getiren Saner, yeni havayolları konusundaki çalışmalar için gerekli ekiplerin oluşturulacağını ve süratle çalışmaların başlayacağını bildirdi.

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