-KKTC'DE YENİ HAVA YOLU ŞİRKETİ KURULUYOR LEFKOŞA (A.A) - 20.12.2010 - KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Türk Hava Yolları (THY) ile 10 özel şirket, KKTC'de kurulacak yeni havayolu şirketi için 9 maddelik mutabakat metni imzaladı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına Bakan Hamza Ersan Saner, ''Bu KKTC için çok ciddi bir dönüm noktası. Çünkü bizlerin şu anda sahip olduğu avantaja dünyadaki veya Avrupa'daki birçok ülke sahip değildir'' dedi. Yapılan mutabakata göre, yeni havayolu şirketinin yüzde 60'ı özel sektör, yüzde 30'u KKTC devleti, yüzde 10'u ise THY'ye ait olacak. Yedi üyeden oluşacak hava yolu şirketinin yönetiminde, ilk 5 yılda dört THY, iki özel sektör, bir de devlet temsilcisi olacak. Protokole göre, yedi üyeli yönetim kurulunun dört üyesinin yanında Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür de THY tarafından atanacak. Yeni havayolu şirketine hissedar olmak için alınmak istenen hissenin karşılığının yüzde 25'inin, iki iş günü içerisinde bakanlık tarafından belirtilecek hesaba yatırılması gerekiyor. Yeni şirketin hisseleri 100 bin dolardan satılıyor. Bakanlıkta imzalanan mutabakat metinine, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı adına Bakan Hamza Ersan Saner, THY adına Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya, özel sektörden Mustafa Özün, Metin Şadi, Ünal Çağıner, Gökhan Necipoğlu, Hasan Onalt, Ünsal Ecesoy, İsmail Abidin, Ekrem Hürdağ, Kaner Şirketler Grubu, Kösezade Turizm temsilcileri imza attı. Şemsi Kazım Erkman ise yurt dışında olduğundan metni imzalayamadı. KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Hamza Ersan Saner, toplantının başında yaptığı konuşmada, mutabakatın imzalanmasını ''tarihi bir an'' olarak niteledi. Kurulacak havayolu şirketi için yapılan çalışmaların artık meyve vermeye başladığını belirten Saner, milli havayolunun kurulmasına katkı koyan herkese teşekkür etti. Yeni kurulacak milli havayolu şirketinin özde turizme genelde ise KKTC ekonomisine yararlı olması için çalışacaklarını belirten Bakan Saner, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, THY çalışanları ve Yönetim Kuru Başkanı Hamdi Topçu'ya teşekkür etti. Saner, devletin ilk etapta kurulacak havayolu şirketine yüzde 47 hisse ile ortak olmayı düşündüğünü ancak gelen talep üzerine iş adamlarına şirkette yüzde 60 oranında hisse alma imkanı tanıdıklarını anlattı. -SORULAR- Bakan Saner, bir soru üzerine, hisselerin tek bir kişi veya şirket tarafından alınmasını önleyecek herhangi bir maddenin protokolde bulunmadığını ancak bunun mümkün olmadığını, amacın zaten hisselerin bir kişide toplanması değil tabana yayılması olduğunu kaydetti. Kurulacak havayolunun yedi üyeli yönetim kurulunda ilk 5 yıllık döneminde 4 üye THY, 2 üye özel sektör bir üye ise devlet tarafından atanacağını belirten Saner, 5 yıllık dönemden sonra hissedarların sahip oldukları hisse oranına göre söz sahibi olacağını kaydetti. İlk beş yıllık dönemde yönetim kurulunun oluşumunda THY'nin ağırlıkta olmasına iş adamlarından şikayet gelmediğini kaydeden Saner, bunun mutabakatın imzalanması ile de gösterildiğini söyledi. Yeni şirketin üç uçakla faaliyete başlayacağını 2012'de uçak sayısının dörde çıkarılacağını belirten Saner, sermaye artırımına yönetim kurulunda karar verilebileceğini kaydetti. Bakan Saner, şirketin sermayesinin 15 milyon dolar olduğunu, özel sektöre sunulan yüzde 60'lık kısmın 9 milyon dolara denk geldiğini ve 9 milyon doların özel sektör tarafından çok rahatlıkla bulunabileceğine inandığını belirti. THY'nin dünyada 5 yıldızlı bir havayolu şirketi olma yönünde ilerlediğini vurgulayan Saner, THY'nin KKTC'nin milli havayolu şirketine katkısının çok büyük olabileceğini, bunun yeni hava yolu şirketinin uçuş noktalarının dışında KKTC'yi 2011'de 128 noktaya, 2012'de de 135 noktaya bağlaması anlamına geldiğini söyledi. THY'nin ayrıca yeni şirkete uluslararası bir havayolu ağı olan Staralliance üyeliğini de getireceğini belirten Saner, Staralliance sayesinde dünyadaki 1150 havalimanına ulaşma imkanı bulacaklarını kaydetti. Saner, ''Bu KKTC için çok ciddi bir dönüm noktası. Çünkü bizlerin şu anda sahip olduğu avantaja dünyadaki ve veya Avrupa'daki birçok ülke sahip değildir. Bunu gerek turizm gerek ekonomi alanında iyi değerlendirebilirsek bizim ülkemizdeki ekonomiyi çok iyi bir şekilde etkileyecek'' dedi. Hamza Saner şirket isminin daha sonra açıklanacağını kaydetti. -ÖZEL SEKTÖR TEMSİLCİSİ- Özel sektör adına konuşan Ünal Çağıner ise kurulacak milli havayolu şirketinin hayırlı olmasını diledi ve ''Yüzde 60'ı özel sektöre ait olacak şirketin tabanı ne kadar geniş olursa şirket adına o kadar iyi olacak'' dedi. İmzalanan mutabakatla yeni ortakların önünün kapatılmadığını belirten Çağıner, yarın mesai bitimine kadar şirkete hissedar olmanın mümkün olduğunu söyledi. -THY GENEL MÜDÜR YARDIMCISI SİVRİKAYA- THY Genel Müdür Yardımcısı Orhan Sivrikaya da KKTC'nin bir ada ülkesi olmasından dolayı ulaşımın çok önemli olduğunu, dolayısıyla ülkenin gelişiminde milli havayolunun stratejik önem taşıdığını kaydetti. Özel sektörün oluşuma katkı sağlamasının çok önemli olduğunu belirten Sivrikaya, kurulacak şirketin KKTC'ye hayırlı olmasını diledi.