T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de yaşayan İngiliz aile, hayvanlara eziyetten yargılanacak

İngiliz polisi, ülkelerinde evcil hayvan dükkanı işleten ailenin mart ayında 160 köpek ile kediye işkence yaptığını belirledi

21 Ekim 2018 17:10

İngiltere'de evcil hayvan dükkanı işletirken, 160 köpek ile kediye işkence yaptığı belirlenen ve yaşamını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) sürdüren 3 kişilik İngiliz aileye 'hayvanlara zulmetmek' suçundan dava açıldı. 

İngiltere'de yaşayan Jodie Fairbrother, kocası Paul ve kızı Libby-Jo, bir süre önce KKTC'ye gelip, Girne şehrine yerleşti. İngiliz polisi, ülkelerinde evcil hayvan dükkanı işleten ailenin mart ayında 160 köpek ile kediye işkence yaptığını belirledi. İngiliz aile hakkında, 'hayvanlara zulmetmek' suçundan dava açıldı. Aile fertlerinin, 26 Ekim'de ülkelerinde, 'kedi ve köpekleri sağlıksız koşullarda yaşamaya zorlama' ve 'eziyet etme' suçlamalarıyla yargılanacağı belirtildi.
 

ETİKETLER

KKTCHayvana şiddetingilizaile
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24