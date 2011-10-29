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Dünya

KKTC'de yardım kampanyası düzenlendi LEFKOŞA (A.A)

29 Ekim 2011 22:05

-KKTC'de yardım kampanyası düzenlendi LEFKOŞA (A.A) - 29.10.2011 - ''Acımız Büyük, Kardeşlik Van'a Yeter'' sloganıyla KKTC'de yayın yapan Ada TV'de canlı yayımlanan yardım kampanyasında, Van depremzederi için bağış toplandı. Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu ve KKTC Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Van'da yaşanan deprem felaketinin yaralarını sarmak için yardım kampanyası düzenledi. Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu Başkanı Adem Koç'un verdiği bilgiye göre, Ada TV'den canlı yayımlanan kampanyada, Kızılay hesaplarına aktarılan havaleler ve SMS bağışları dışında 31 bin 10 TL nakit bağış, 20 çadır, 10 ton un, 70 koli erzak ve 20 battaniye toplandı. Koç, toplanan paraların Kızılay hesaplarına yatırılacağını belitti. KKTC'nin 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat da canlı yayına katılarak kampanyaya destek verdi.

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