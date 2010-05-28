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Dünya

KKTC'de yangn

KKTC'nin Lefke bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Kıbrıs Rum kesimine de sıçrayan yangında 3-4 bin dönüm arazi yandı.

28 Mayıs 2010 03:00

T24- KKTC'nin Lefke bölgesinde dün öğle saatlerinde başlayan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Kıbrıs Rum kesimine de sıçrayan yangın, ancak akşam saatlerinde kontrol altına alınabildi.


Yangında 3-4 bin dönümlük arazi yandı. Can kaybının olmadığı yangını söndürme çalışmalarına katılan bir polisin ayağı kırıldı.


Çok sayıda çam ve zeytin ağacının kül olduğu yangından bazı ağıllar da etkilendi, ancak hayvan telefi olmadı.


Olay yerinde incelemelerde bulunan KKTC Başbakanı İrsen Küçük, yangının, Yedidalga'nın güney bölgesinde elektrik tellerinin ağaç dallarına temasıyla çıkan kıvılcımlardan başladığını söyledi.   
İçinde otlakların da bulunduğu 3-4 bin dönümlük bir arazideki çam ve zeytin ağaçlarının da zarar gördüğü yangın, dün saat 19.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sabaha kadar devam edecek.


TÜRKİYE'DEN HELİKOPTER GELDİ


Yangına müdahale için, çeşitli bölgelerden itfaiye ekipleriyle Girne, Lefke, Tepebaşı ve Çamlıbel'den orman ekipleri geldi. Adanın birçok yerinde görev yapan askeri birlikler de bölgeye gelerek, yangın söndürme çalışmalarına katıldı.


Vatandaşlar da iş aletleri, traktör, su tankları ve buldozerlerle yangına müdahale etti.
Türkiye'den gelen yangın söndürme helikopterleri ile BM helikopterleri de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.


Helikopterler, denizden ve Lefke Göleti'nden su alarak yangın yerine döktü. Türkiye'den gelen helikopterlerden bazılarının Ercan Havalanı'nda bekletileceği öğrenildi.

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