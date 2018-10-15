KKTC'de vahşet: 2 köpek ölü bulundu

Son zamanlarda üzücü bir şekilde sıklıkla gündeme gelen hayvana karşı eziyet haberlerine bir yenisi de KKTC'de eklendi. Ormanlık alanda 2 köpeğin eziyet edilmiş bedeni ağaca asılı olarak ölü bulundu. Kan donduran cinayet sosyal medyada çok büyük tepki gördü.

Kıbrıs Türk Hayvan Hakları Derneği'nden yapılan açıklamada, "Bu insan kılığındaki caniler aramızda rahatlıkla dolaşıp her istediği suçu işleyememeli" denildi.

Dernek, polis ve hükumeti de olayla ilgili soruşturma açmaya davet etti. KKTC polisinin olayı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.