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KKTC'de üniversite otobüsünde cinsel tacize tutuklama

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), bir üniversiteye giden otobüste kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Ahmet B

22 Eylül 2018 20:09

Sefa KARAHASAN/ LEFKOŞA (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), bir üniversiteye giden otobüste kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Ahmet B. tutuklandı.
Olay, Lefkoşa\'da meydana geldi. Ahmet B., kalabalık olan araçta adı öğrenilemeyen kız öğrencinin arkasında durdu. Genç kız, kendisine tacizde bulunan şüpheliye tepki gösterdi. Bu sırada otobüste bulunan diğer öğrenciler, Ahmet B.\'yi yakaladı. Otobüsün şöforü de servisi polis merkezine çekti. Polise teslim edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede taciz suçlamasıyla tutuklandı.

 

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