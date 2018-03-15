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KKTC'de Türkiye'den giden haraç çetesine operasyon: 6 tutuklama

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)- KKTC'de kumarhaneler, gece kulüpleri ve bazı iş yerlerini tehdit ederek haraç toplamaya çalışan bir çete çökertildi

15 Mart 2018 16:02

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA (KKTC), (DHA)- KKTC\'de kumarhaneler, gece kulüpleri ve bazı iş yerlerini tehdit ederek haraç toplamaya çalışan bir çete çökertildi. Türkiye\'den geldikleri belirtilen 6 şüpheli tutuklandı.
Polis, çete ihbarları üzerine çalışma başlattı. Türkiye\'den gelerek kumarhaneler, gece kulüpleri ve iş yerlerinde tehditle haraç topladıkları iddiasıyla Onur Ergün, İsmail Arer, Ali İncekara, Şenol Sofu, Uğur Bayrak ve Nurettin Cihan Hanlıoğlu gözaltına alındı. Çete üyesi oldukları iddiasıyla 7 kişinin de arandığı belirtildi. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece çete suçlamasıyla tutuklanırken, ele geçirilen bir silaha da el konuldu. 
\'KUMAR OYNAMAYA GELDİK\'
Tutuklanan şüphelilerin mahkemede suçlamaları reddettiği ve o ortak beyanda bulunarak, \"Biz kumar oynamaya, tatil yapıp eğlenmeye geldik. Kimseyi tehdit etmedik. Bulunan silahla da hiçbir alakamız yok\" dediği öğrenildi.

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