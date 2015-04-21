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Dünya

KKTC'de Türk ve Rum cenazeleri karıştı, siyasi kriz çıktı

KKTC’de aynı tarihlerde ölen biri Rum diğeri Türk iki kadının cenazeleri karıştırıldı

92 yaşında vesat eden Rum Marulla Savaslisi

21 Nisan 2015 13:00

KKTC’nin Karpaz bölgesinde aynı tarihlerde ölen biri Rum diğeri Türk iki kadının cenazeleri karıştırılarak Türk diye Rum kadın gömülünce bir günlük siyasi kriz patladı.

Cenaze skandalı, Karpaz’da Rumların yoğun olarak yaşadığı Sipahi köyünde başladı. 92 yaşındaki Rum Marulla Savaslisi geçen hafta sonu öldü ve cenazesi dini törenle gömülünceye kadar bekletilmek üzere Gazimağusa kenti devlet hastanesi morguna kaldırıldı.

Ömer Bilge'nin Hürriyet'te yayımlanan haberine göre, geçen hafta Pazartesi günü ise, İskele’de 85 yaşındaki Ayşe Tekeli vefat etti ve cenazesi Rum kadınla aynı hastaneye kaldırıldı. Türk aile, Çarşamba günü morgtan yanlış cenazeyi alarak, boynunda haç taşıyan Rum kadını, Ayşe Tekeli diye İskele mezarlığına gömdü.

Skandal, Rum ailenin, aralarında Kıbrıs Rum yönetimi milletvekillerinin de bulunduğu büyük bir kalabalıkla morga gitmesiyle ortaya çıktı. Pazar ayiniyle kilisede tören düzenlemeyi planlayan Rum aile, başka bir kadınla karşılaşınca siyasi kriz çıktı. Rum tarafından gelen yoğun tepkiler üzerine KKTC Bakanlar Kurulu kararıyla Ayşe Tekeli’nin mezarı açıldı ve cenazeler iade edildi.

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