-KKTC'DE TÜRK FİLMLERİ GÜNLERİ BAŞLADI GİRNE (A.A) - 25.10.2010 - Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla Film Yapımcıları Meslek Birliği (FİYAP) tarafından KKTC'de ilk kez düzenlenen ''Türk Filmleri Günleri'' başladı. Sinemaseverler, ''Türk Filmleri Günleri'' kapsamında Türk Sineması'nın seçkin örneklerinden birçok filmi, 27 Ekime kadar, Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spectrum Hall Salonları, GAÜ Galleria Sinema Salonu ile Lefkoşa Galleria sinema salonlarında ücretsiz izleyebilecek. Film günleri kapasında, GAÜ'de düzenlenen basın toplantısında konuşan GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Olgun Üstün, KKTC'de ilki düzenlenen ''KKTC'deki Türk Filmleri Günlerine'' ev sahipliği yaparak Türkiye'de kültürün önemli isimlerinden oluşan değerli sanatçı, yapımcı ve yönetmeni ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti. FİYAB Yönetim Kurulu Başkanı Galip Gültekin ise Limasol doğumlu bir Kıbrıslı Türk olarak, KKTC'de böyle bir organizasyon gerçekleştirerek Türk sinemasının önemli yapıtlarını KKTC halkıyla buluşturmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. KKTC'de Türk Filmleri günlerinde Türk sinemasının 9 seçkin yapıtının sinemaseverlerle buluşacağını bildiren Gültekin, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. GAÜ Rektörü Prof. Dr. Yıldırım Öner ise FİYAB'ın da kurulmasıyla birlikte, Türk Sinemasında, son 5 yıl içinde çok önemli bir gelişim yaşandığını, birçok uluslararası festivalde önemli başarılara da imza atıldığını ifade etti. ''Kültür düzeyi yüksek bir toplum olan Kıbrıs Türk halkının, bu tür etkinlikleri her ülkeden daha fazla hak ettiğini'' kaydeden Prof. Dr. Öner, üniversite olarak kültür sanata katkı koymaktan ve Türk filmleri günlerine ev sahipliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi. Etkinliğe katılan sanatçılar ise ''KKTC'de Türk Filmleri günleri'' etkinliklerine katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını dile getirerek, tüm sinemaseverleri , GAÜ Galleria ve Lefkoşa Galleria salonlarındaki gösterimlere davet etti. Konuşmaların ardından ünlü oyuncu ve yönetmenler, öğrenciler ve basının sorularını yanıtladı. -MERT FIRAT- Başrolünü oynadığı ''Başka Dilde Aşk'' filminin Güney Kıbrıs'ta düzenlenen 5. Uluslararası Film Festivalinden 4 ödülle dönmesiyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Mert Fırat, mevcut siyasi durum göz önüne alındığında, bu ödülün büyük önem taşıdığını belirterek, Güney Kıbrıs'tan ödülle dönmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Sinemaseverler, organizasyonun boyunca, Yusuf Üçlemesi Süt, Bal, Yumurta, 120, Üç Maymun, Korkuyorum Anne, İlk Aşk, Başka Dilde Aşk, Süt, Bal, Yumurta ile Hacivat ve Karagöz Neden Öldürüldü? adlı filmleri, GAÜ Spectrum Hall salonları, GAÜ Galleria Salonu ile Lefkoşa Galleria salonlarında gün boyunca değişik seanslarda ücretsiz olarak izleyebilecek. Organizasyon kapsamında, ünlü yönetmenler Ezel Akay, Nihat Durak, Filiz Durak, Hanımın Çiftliği dizisinde Kabak Hafız rolü ile bilinen ve aslen Kıbrıslı bir Türk olan oyuncu Ali Düşenkalkar, Güney Kıbrıs'tan ödül ile dönen Başka Dilde Aşk filminin yönetmeni İlksen Başarır ile Lale Mansur ve erkek başrol oyuncusu Mert Fırat, Şenay Gürler, Oğuz Adanır, Melih Selçuk, Yılmaz Erdoğan, Tarık Papuçoğlu, Ebru Doğdu, Aslı Alpar, Mahmut Evkuran, Nihal Kadıoğlu Çevik, Seda Kılınç Aydınlı, Metin Tunçtürk, Kaan Koçali, Mehtap Alagöz gibi yönetmen, oyuncu, sanatçı ve akademisyenler, GAÜ Spectrum salonunda çeşitli söyleşi ve atölye çalışması gerçekleştirecek.