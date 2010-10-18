-KKTC'DE TOROS TATBİKATI BU YIL DA YAPILMAYACAK LEFKOŞA (A.A) - 18.10.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK) tarafından ortaklaşa icra edilen yıllık planlı Toros tatbikatının bu yıl da yapılmayacağı açıklandı. KKTC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, ''devam eden görüşmeler süreciyle ilgili siyasi ortamı iyileştirmek maksadıyla, yıllık olarak icra edilen Toros tatbikatının bu yıl da yapılmamasına karar verildiğini'' bildirdi. Ertuğ yazılı açıklamasında şunları kaydetti: ''Hatırlanacağı üzere, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri tarafından ortaklaşa düzenlenen planlı Toros tatbikatı geçen yıl da yapılmamıştı. Konuya ilişkin olarak Garantörümüz ve Anavatanımız Türkiye ile gerekli temas ve istişareler yapılmış olup, tatbikatın bu yıl da yapılmaması konusunda karara varılmıştır.'' Ertuğ ayrıca, Kıbrıs Rum yönetimi Savunma Bakanı Kostas Papakostas'ın ''silahlanmaya devam edecekleri'' şeklindeki açıklamasını, görüşmeler yoluyla aranan uzlaşı ruhuna aykırı bir davranış olarak üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Kıbrıs Rum yönetimimi de Rum Milli Muhafız Ordusunun yıllık askeri tatbikatı ''Nikiforos''un bu yıl yapılmaması kararını almıştı. Adada Toros ve Nikiforos tatbikatları, en son 2007'de icra edilmişti.