KKTC'de sondaj çalışmaları bugün başlıyor

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), KKTC ile yaptığı anlaşma uyarınca, KKTC’de petrol ve doğalgaz arama sondajı bugün başlıyor. İskele’ye bağlı Sınırüstü köyü sınırları içinde bulunan Türkyurdu-1 sondaj kuyusunda saat 11.30’da düzenlenecek törene, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, bu amaçla günübirlik KKTC’ye gelecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katılacak. TPAO’nun Batman’dan gelen sondaj malzemelerinin kurulduğu kuyuda yaklaşık 50 kişi çalışacak.

İlk sondaj Rumlaradan

TPAO’nun KKTC’de karada sondaja başlaması süreci, Kıbrıs Rum yönetimin, Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz’de tek yanlı sondaj çalışmasına geçen eylülde başlamıştı.