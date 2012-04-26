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Ekonomi

KKTC'de sondaj çalışmaları bugün başlıyor

Türkiye ile KKTC'nin yaptıkları antlaşma çerçevesinde karada ilk sondaj çalışması bugün yapılacak törenle başlayacak

26 Nisan 2012 13:11

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO), KKTC ile yaptığı anlaşma uyarınca, KKTC’de petrol ve doğalgaz arama sondajı bugün başlıyor. İskele’ye bağlı Sınırüstü köyü sınırları içinde bulunan Türkyurdu-1 sondaj kuyusunda saat 11.30’da düzenlenecek törene, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan İrsen Küçük, bu amaçla günübirlik KKTC’ye gelecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da katılacak. TPAO’nun Batman’dan gelen sondaj malzemelerinin kurulduğu kuyuda yaklaşık 50 kişi çalışacak.

 

İlk sondaj Rumlaradan

 

TPAO’nun KKTC’de karada sondaja başlaması süreci, Kıbrıs Rum yönetimin, Türk tarafının tüm uyarılarına rağmen Doğu Akdeniz’de tek yanlı sondaj çalışmasına geçen eylülde başlamıştı.

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