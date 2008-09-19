KKTC'de 'sivil itaatsizlik'

KKTC'de Kıbrıs Türk Sanayi Odası (KIBSO), sekiz örgütün desteğiyle hükümete karşı "sivil itaatsizlik" eylemi başlattı.



Eylem çerçevesinde, elektrik faturaları ödenmeyecek, çalışanların Sosyal Sigorta ve İhtiyat Sandığı primleri yatırılmayacak, araç seyrüsefer ruhsatları çıkarılmayacak, KDV'ler yatırılmayacak, çalışanlarının maaş vergileri yatırılmayacak, tapu devir işlemleri yapılmayacak.



'Zamlar belimizi büktü'



Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Salih Tunar, "ülkede bir süredir ekonomik sıkıntı yaşandığını" belirterek, hükümetin aldığı tedbirleri, "günlük, geçici tedbirler" olarak niteledi.



"Büyüyen kamu açığının yapılan zamlarla kapatılamayacağını" ifade eden Tunar, "Hükümetlerin yanlış icraatlarıyla büyütülen kamu açıklarını elektriğe, akaryakıta, seyrüsefer ve her türlü harca fahiş zamlar yaparak kapatmak mümkün değildir" dedi.



Tunar, "yapılan zamların tüm halkın belini büktüğünü, yerel üretimin girdi maliyetlerini yükselttiğini ve ülkede pahalılığın artmasına neden olduğunu" söyledi.



'Artık yeter'



Tunar, şöyle konuştu: "Yerel üretimi temsil eden Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve üretici birlikleri olarak bizler bu gidişe 'artık yeter' diyoruz. Kamu açıkları zamlarla kapatılamaz. Hükümetlerin yanlış icraatlarının bedelini, işyerlerimizi kapatarak ödemek istemiyoruz. Kamuya istihdam ve gizli işsiz ordusu yaratmak, işsizlik sorununu çözmez. Kamu çalışanı ile özel sektör çalışanı arasındaki uçurum kapanmalıdır. Yapısal değişiklikler yapma zamanıdır. Olası çözüm sonrası çok geç olacak."



"Sivil itaatsizlik" eylemine, Ahşap Doğrama Mobilya ve Mutfak Üreticileri Birliği, Taş Ocakçıları Birliği, Süt ve Süt Ürünleri İmalatçıları Birliği, Hazır Beton Üreticileri Birliği, Gıda ve Ambalaj Ürünleri Üreticileri Birliği, Girne İnşaatçılar Birliği, Mağusa İnşaatçılar Birliği ve Asfalt Üreticileri Birliğinin destek verdiği belirtildi.



Süpermarketler Birliği de yaptığı açıklamada, Sanayi Odası öncülüğünde başlatılan eyleme destek verdiğini duyurdu.