-KKTC'DE SENDİKALAR EYLEMLERİNİ ASKIYA ALDI LEFKOŞA (A.A) - 11.03.2011 - KKTC'de hükümetin ekonomik tedbirlerine karşı bir süredir eylemler yapan Sendikal Platform, grev ve eylemlerini askıya aldı. Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) Başkanı Ahmet Kaptan, ''Sendikal Platformun, mücadelesinin daha başarılı olması için eylem şeklini değiştirme adına, tüm alanlarda uyguladığı grev ve eylemlerini askıya alma kararı aldığını'' bildirdi. Sendikal Plafform, eylemler kapsamında bazı resmi kurum ve okullarda 11 Ocaktan itibaren süresiz greve gitmiş, gümrük ve limanlarda mesai saatleri dışında hizmet vermemiş, 28 Ocak ve 2 Martta ''Toplumsal Varoluş Mitingi'' düzenlemişti. KKTC Bakanlar Kurulu, okullardaki grevi 21 Şubatta yasaklamış, mahkemeler ve nüfus dairelerindeki grevleri de 9 Martta 60 gün süreyle ertelemişti.