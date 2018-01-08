T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'de seçimin galibi belli oldu

Ali RUHLUEL / 8 Ocak / LEFKOŞA,(DHA) - KKTC, 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti

08 Ocak 2018 07:54

Ali RUHLUEL / 8 Ocak / LEFKOŞA,(DHA) - KKTC, 50 temsilcisini belirlemek üzere dün sandığa gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi (UBP) oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimlerin galibi oldu.
KKTC Cumhuriyet Meclisi\'nde oy çokluğuyla kabul edilen Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası ile KKTC\'deki seçimlerde ilk kez çarşaf liste uygulandı. Seçmenler sadece bulundukları ilçede değil ülke genelindeki 50 milletvekilini belirlemede etkili odu. Milletvekilliği seçimine, 8 siyasi partiden 379 ve 9 da bağımsız olmak üzere toplam 388 aday katıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Ulusal Birlik Partisi UBP oyların büyük bir çoğunluğunu alarak seçimden galip çıktı.
ÖZGÜRGÜN: KKTC\'NİN KALKINMASI İÇİN EL ELE, GÖNÜL GÖNÜLE ÇALIŞACAĞIZ
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, sandıkların açılmasının ardından UBP Genel Merkezi\'nde balkon konuşması yaparak halka seslendi. Özgürgün, balkon konuşmasında böyle bir güzelliği yarattıkları için kendilerine destek veren herkese teşekkür ederek, \"Biz biriz, biz bütünüz, birlik ve beraberlik içindeyiz, bunu gösterdiniz. Size yürekten teşekkür ediyorum. Bizim gücümüz sizden, halkımızdan gelir\" dedi.
Halkın kendilerine vereceği güçle kendilerini yeni döneme hazırladıklarına değinen Özgürgün, bugün bunun görüldüğünü, UBP\'nin büyük bir farkla sandıktan birinci parti olarak çıktığını kaydetti.  Özgürgün, \"Biz halkımızdan aldığımız bu güvenle, bu sorumlulukla yeni dönemde halkın refahı, mutluluğu ve tüm KKTC\'nin kalkınması için el ele, gönül gönüle çalışacağız\" dedi.
Özgürgün, tüm halkın müreffeh, ekonomik refah ve mutluluk içinde yaşaması için ellerinden geleni yapacaklarını vurgulayarak, \"Birlik beraberlikle bunu başaracağımızı yürekten görüyorum. Biz biriz beraberiz. Bugün geçmişimizle övünüyoruz, geleceğimize güvenle bakıyoruz. Bunu da UBP\'nin 42 yıllık geçmişinden alıyoruz\" dedi.
Halkın kendilerine bu güvenle ciddi bir sorumluluk ve görev verdiğini vurgulayan Özgürgün, sözlerini şöyle tamamladı:
\"Bu sorumluluğu alıyor ve genç dinamik, tecrübeli, kadrolarımızla ülkeye hizmet için hazır olduğumuzu haykırıyorum. Güneşimiz bir, davamız bir, sevdamız bir, yolumuz bir, partimiz bir, KKTC bir. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum.\"
\"MİLLETVEKİLİ İSİMLERİ EN GEÇ SALI SABAHI BELLİ OLACAK\"
Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Narin Şefik de, milletvekili sayılarının partilere dağılımının ve milletvekili isimlerinin Pazartesi akşamı veya en geç Salı sabahı belli olmasını beklediklerini kaydetti.

-FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali RUHLUELOcakLEFKOŞADHAKKTCResmiUlusal Birlik Partisi UBPKKTC Cumhuriyet MeclisiSeçimHalkoylaması Değişiklik YasasıSeçmenlerMilletvekilliğiKKTC KALKINMASIEL ELE GÖNÜL GÖNÜLEGenel BaşkanıBaşbakan HüseyinUBP

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24