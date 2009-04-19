KKTC'de seçim heyecanı

KKTC'de sağ muhalefet iktidarı solladı

Yayınlar 21.00'den sonra

Oy kullanma işlemi



İki gazete toplatıldı

Kayıtlı 161 bin 373 seçmenin oy kullandığı seçimde, milletvekili olabilmek için 7 siyasi partiden 345, bağımsız olarak da 8 aday yarışıyor.Lefkoşa'da 50 bin 653, Gazimağusa'da 42 bin 325, Girne'de 30 bin 428, Güzelyurt'ta 21 bin 17 ve İskele'de de 16 bin 950 seçmen oy kullandı.Kıbrıs Türk siyasi tarihinin 1976'dan beri 10. genel seçimi olan seçimde, seçmenlerin oyuna talip partiler, oy pusulalarındaki sıralarına göre şunlar:Ulusal Birlik Partisi (UBP)Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)Demokrat Parti (DP)Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)Halk İçin Siyaset Partisi (HİS)Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP)ÖRP ile TDP seçimlere ilk kez giriyor. TDP, Toplumcu Kurtuluş Partisi (TKP) ile Barış ve Demokrasi Hareketi'nin (BDH) birleşmesiyle kuruldu. TKP, UBP ile yaptığı koalisyonda, 1998-2001 yılları arasında hükümette yer almıştı.Lefkoşa: 16Gazimağusa: 13Girne: 9Güzelyurt: 6İskele: 6KKTC genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partilerle adaylar, oy oranına göre Mecliste temsil edilme şansı bulacak.Saat 18.00'de oy verme işleminin tamamlanmasıyla hemen oy sayımına geçilecek. Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında YSK'dan alınacak sonuçlar duyurulabilecek ve 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.Seçim sonuçlarını, Yakın Doğu Üniversitesi'yle (YDÜ) işbirliği halinde açıklayacak olan Yüksek Seçim Kurulu, saat 24.00'ten önce, "çok büyük ölçüde" seçim sonuçlarını ortaya çıkarmayı hedefliyor.KKTC seçim sistemine göre, seçmen oyunu; mühür, mühür tercih ve karma olmak üzere 3 türlü kullanabilecek.Sadece mühür vurulması durumunda başka herhangi bir işleme gerek duyulmuyor.Hem mühür, hem tercih halinde ise tercihlerin mühür vurulan partinin listesinden yapılması zorunlu. Tercihler de o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının yarısı kadar olmak zorunda. Mühür vurulup tercihler başka partinin listesinden yapılması durumunda, sadece tercihler geçersiz sayılıyor.Karma oyda ise seçmen, farklı parti listelerinden ve bağımsız adaylar arasından tercih yaparak karma oy da kullanabiliyor. Ancak karma oyun geçerli olması için herhangi bir partiye mühür vurulmaması gerekiyor.Karma oy kullanan seçmen, o ilçenin çıkaracağı milletvekili sayısının en az yarısı kadar tercih yapmak zorunda.Bir partiye vurulan mühür, o partiye bölge milletvekili sayısı kadar oy getiriyor. Mühre ek olarak aynı partiden yapılan tercihler ise sadece parti içi avantaj sağlıyor, ilgili partiye diğer partilere kıyasla ek veya daha az avantaj sağlamıyor.Karma oydan bir partiye gelen oy sayısı ise adaylara verilen tercih sayısı kadar hesaplanıyor. Örneğin, 16 milletvekili çıkaracak Lefkoşa'da bir partiye vurulan mühür, o partinin hanesine (16) oy olarak yazılıyor. Aynı partiye karma oydan gelen 3 tercih de (3) oy olarak kaydediliyor. Mühür partiye, tercih adaya avantaj sağlıyor.Bu arada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) yayın organı Yenidüzen gazetesinin ardından, Ulusal Birlik Partisinin (UBP) yayın organı Güneş gazetesini de propaganda nitelikli yazı içerdiği gerekçesiyle toplattı.YSK tarafından alınan 35 numaralı kararda, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) Yüksek Seçim Kuruluna 14.50'de ulaşan şikayetinin incelenip değerlendirilmesinin ardından, Güneş gazetesinin propaganda nitelikli yazı içerdiği saptanarak toplatılması kararı alındığı ve söz konusu kararın Polis Genel Müdürlüğüne de iletildiği belirtildi.