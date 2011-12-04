T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'de sayım yapılıyor LEFKOŞA (A.A)

04 Aralık 2011 12:26

-KKTC'de sayım yapılıyor LEFKOŞA (A.A) - 04.12.2011 - KKTC'nin tarihinde, bugün üçüncü kez genel nüfus sayımı yapılıyor. 2011 Genel Nüfus ve Konut Sayımı dolayısıyla saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak, saat 18.00'e kadar devam edecek. Deniz ve hava ulaşımı normal seyrinde devam ederken, ülkeye gelen yolcular limanlarda sayılacak; Kıbrıs Rum kesimi ile giriş çıkışların yapıldığı kara kapıları ise istisnalar hariç geçişlere kapalı kalacak. KKTC'deki üçüncü sayım olan ''2011 Genel Nüfus ve Konut Sayımı''nın ardından ülkenin nüfusunun 2-3 gün; ayrıntılı dökümün ise 2-3 ay içinde açıklanması bekleniyor. 15 Aralık 1996'da yapılan sayımda ülkenin nüfusu 200 bin 587, 2006 yılında yapılan sayımda ise 256 bin 644 olarak açıklanmıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24