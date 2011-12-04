-KKTC'de sayım yapılıyor LEFKOŞA (A.A) - 04.12.2011 - KKTC'nin tarihinde, bugün üçüncü kez genel nüfus sayımı yapılıyor. 2011 Genel Nüfus ve Konut Sayımı dolayısıyla saat 05.00'ten itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Yasak, saat 18.00'e kadar devam edecek. Deniz ve hava ulaşımı normal seyrinde devam ederken, ülkeye gelen yolcular limanlarda sayılacak; Kıbrıs Rum kesimi ile giriş çıkışların yapıldığı kara kapıları ise istisnalar hariç geçişlere kapalı kalacak. KKTC'deki üçüncü sayım olan ''2011 Genel Nüfus ve Konut Sayımı''nın ardından ülkenin nüfusunun 2-3 gün; ayrıntılı dökümün ise 2-3 ay içinde açıklanması bekleniyor. 15 Aralık 1996'da yapılan sayımda ülkenin nüfusu 200 bin 587, 2006 yılında yapılan sayımda ise 256 bin 644 olarak açıklanmıştı.