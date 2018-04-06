KKTC'de 'sarıklı- cübbeli' tartışması

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA) - KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC), Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevresinde sarıklı ve cübbeli kişilerin dolaşarak, öğrencilerle konuşması tepkilere neden oldu. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, \"Yaşanan gelişmelerle ilgili araştırma başlatıldı\" dedi.

KKTC\'deki Gazimağusa Namık Kemal Lisesi ile Girne Maarif Anaokulu çevrelerinde dolaşan sarıklı ve cübbeli kişilerin, öğrencilerle konuşması tepki çekti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özyiğit, okulların çevrelerinde yaşananların, toplumda rahatsızlığa yol açtığını söyledi. Konuyla ilgili araştırma başlatıldığını belirten Özyiğit, \"Yaşanan gelişmelerin, okullarımızın çevresinde gerçekleşmesi nedeniyle elimize ulaşan görüntüleri de dikkate alarak, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ilgili birimleri tarafından ivedilikle konu ile ilgili ön araştırma yapılmış ve araştırma sonucunda söz konusu olayların okul sınırları dışında yaşandığı ve okul içerisi ile herhangi bir temasın bulunmadığı tespit edilmiştir\" diye konuştu.

Tartışmalara neden olan olayın okul sınırları dışında meydana geldiğini kaydeden Bakan Özyiğit, \"Şüphe yaratan görüntülerle ilgili olarak denetmenler detaylı çalışma yapacak. Bu görüntüler rahatsızlık yarattı\" dedi. Özyiğit, konunun Bakanlar Kurulu\'nda ele alınacağını da açıkladı.

Olaya ilişkin fotoğraflar, KKTC medyasında \'Neler oluyor?\', \'Kim bunlar?\' başlıklarıyla yer aldı. Haberlere göre, Milli Eğitim Bakanlığı\'nca olayla ilgili dosya hazırlanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Dosyada, okul çevresinde dolaşan sarıklı ve cübbeli kişilerle ilgili detaylı araştırmanın yer alacağı belirtildi.

Kıbrıs Türk Orta Öğretmenler Sendikası Başkanı Selma Eylem de \'cüppeli ve sarıklı kişilerle ilgili yetkilileri tedbir almaya\' davet etti. Eylem, \"Ülkemizde örgütlenmeye devam eden ideolojik vakıf, dernek ve tarikatlar laik, çağdaş, bilimsel eğitim ve toplum yapımızı tehdit etmeye devam ediyor\" dedi.



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