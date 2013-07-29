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Dünya

KKTC'de sandıkların yüzde 92'si açıldı

KKTC bugün yapılan erken genel seçimde oy kullanılan sandıkların yüzde 92'si açıldı. Buna göre, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler yüzde 38,43 ile ilk sırada yer alıyor

29 Temmuz 2013 01:45

 

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bugün yapılan erken genel seçimde oy kullanılan sandıkların yüzde 92'si açıldı.

AA'nın haberine göre, Sandıklardan çıkan sonuçlarda, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) yüzde 38,43 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 27,23'lük bir oranla Ulusal Birlik Partisi (UBP) bulunurken,  yüzde 23,11'lik bir oranla Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) 3. sırada geliyor.

Oyların illere göre dağılımı ise şöyle oldu:

"Lefkoşa:  CTP-BG yüzde 41,11, UBP yüzde 24,02, DP-UG yüzde 22,3

Gazimağusa: CTP-BG, yüzde 36,4, UBP yüzde 27,8, DP-UG yüzde 25,92

Girne: CTP-BG yüzde 37,4, UBP yüzde 30,96, DP-UG yüzde 20,31

Güzelyurt: CTP yüzde 37,62, UBP, yüzde 32,83, DP-UG yüzde 20

İskele:  CTP-BG yüzde32,9, UBP yüzde 28,99, DP-UG ise yüzde 30,4."

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