KKTC'de sandıkların yüzde 92'si açıldı

KKTC Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bugün yapılan erken genel seçimde oy kullanılan sandıkların yüzde 92'si açıldı.

AA'nın haberine göre, Sandıklardan çıkan sonuçlarda, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG) yüzde 38,43 ile ilk sırada yer alıyor. İkinci sırada yüzde 27,23'lük bir oranla Ulusal Birlik Partisi (UBP) bulunurken, yüzde 23,11'lik bir oranla Demokrat Parti-Ulusal Güçler (DP-UG) 3. sırada geliyor.

Oyların illere göre dağılımı ise şöyle oldu:

"Lefkoşa: CTP-BG yüzde 41,11, UBP yüzde 24,02, DP-UG yüzde 22,3

Gazimağusa: CTP-BG, yüzde 36,4, UBP yüzde 27,8, DP-UG yüzde 25,92

Girne: CTP-BG yüzde 37,4, UBP yüzde 30,96, DP-UG yüzde 20,31

Güzelyurt: CTP yüzde 37,62, UBP, yüzde 32,83, DP-UG yüzde 20

İskele: CTP-BG yüzde32,9, UBP yüzde 28,99, DP-UG ise yüzde 30,4."