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KKTC'de sağ muhalefet iktidarı solladı

KKTC'de 19 Nisan’da düzenlenecek genel seçim öncesindeki anket, anamuhalefet partisi UBP’yi iktidardaki CTP’nin önünde gösteriyor

15 Nisan 2009 03:00

KKTC'de 19 Nisan’da düzenlenecek genel seçim öncesinde yapılan son anket, ana muhalefet partisi UBP’yi iktidardaki CTP’nin 20 puan önünde gösteriyor

Kıbrıs Türk halkı, 50 sandalyeli Cumhuriyet Meclisi’nin üyelerini belirlemek amacıyla, 19 Nisan Pazar günü sandık başına gidiyor. 7 partinin ülke yönetimine talip olduğu seçimlerde, 161 bin 373 seçmen oy kullanacak. 

'Ergenekon'la suçlanıyor 

Milliyet gazetesinin haberine göre, seçimlere 5 gün kala Ergenekon iddialarının damga vurduğu ülkede, “Ergenekoncu” olmakla suçlanan Derviş Eroğlu’nun Ulusal Birlik Partisi (UBP), suçlamayı yapan iktidar Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) yaklaşık 20 puan önünde gözüküyor.

Kıbrıs Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin (KADEM) 20-29 Mart tarihleri arasında 5 ilçeden 1878 kişi ile yüz yüze görüşmeyle yaptığı ankete göre, CTP’nin oy oranında ciddi bir azalma olduğu görülüyor. Ankete göre, CTP’nin 2005 yılında yüzde 45’lerde olan oy oranı, yüzde 27.4’e kadar geriledi. UBP’nin oyları ise, yüzde 31’lerden yüzde 44.6’ya çıktı.

Ankete göre, KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş’ın başkanlığını yaptığı Demokrat Parti (DP) yüzde 12.4, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) yüzde 7.4 oranında oy alıyor.

AKP’nin seçim propagadandası boyunca desteklediği öne sürülen Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) ise yüzde 4.8’lik oranla yüzde 5’lik baraja takılıyor. Bu sonuçlara göre, 50 kişilik Cumhuriyet Meclisi’ne, UBP 26, CTP 16, DP 6, TDP ise 2 milletvekili gönderiyor. KKTC’de tek başına iktidar olmak için 26 milletvekili yeterli oluyor.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat’ın yaptırdığı son ankete göre ise, halkın yüzde 44.5’i UBP’nin, yüzde 25.1 de CTP’nin iktidar olmasını istiyor.

Partilerin sloganları:

UBP: Şimdi ulusal birlik zamanı
CTP: Geri dönme, ilerle
DP : Biz varız
TDP: Ben buralıyım
ÖRP: Bu defa sen kazan
BKP: Yaseminlerimizi geri alacağız
HİS : Yağmurdan kaçarken doluya tutulma

Eroğlu: Ergenekon bir oyun

Bu arada, Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Genel Başkanı Derviş Eroğlu, hakkındaki Ergenekon soruşturmasıyla ilgili iddiaların, “Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP), yükselen UBP oylarını durdurmaya yönelik bir oyunu olduğunu” öne sürerek, “Maalesef bu oyunu Sayın Denktaş’la (KKTC’nin 1. Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş) birlikte planlamış ve oynamışlardır” dedi. Eroğlu, “Tabii ki benim Ergenekon’la herhangi bir ilgim yok, olamaz zaten” diyerek, yıllardır KKTC’de hukuk kuralları içinde icraat yaptıklarını kaydetti.

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