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Dünya

KKTC'DE ''ŞAFAK NÖBETİ'' GİRNE (A.A)

20 Temmuz 2011 10:46

-KKTC'DE ''ŞAFAK NÖBETİ'' GİRNE (A.A) - 20.07.2011 - Kıbrıs Türkleri, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıldönümünü, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çıkarmanın yapıldığı yerde ''Şafak Nöbeti'' ile karşıladı. KKTC Dış Basın Birliği öncülüğünde düzenlenen etkinlikte konuşan Şafak Nöbeti Organizasyon Komitesi Başkanı Fevzi Tanpınar, Kıbrıs Türkünün uzun yıllar, bir şafağın özlemiyle 20 Temmuz 1974 sabahını beklediğini söyledi. Çıkarmanın yapıldığı Yavuz Çıkarma Plajı'nda İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinliğe, Candan Erçetin, Ayten Alpman ve Mehteran Takımı da katıldı. Büyük kalabalığın katıldığı etkinlikte, neyzenin sahne almasının ardından, Mehteran takımı eşliğinde kumsala meşaleli yürüyüş yapıldı. Burada meşalelerle bekleyişe geçildi. Gazilerin, zodiakla denizden gelişi ve mücahitlerin gazilerle sahilde kucaklaşmasıyla süren etkinlikte havai fişek gösterisi yapıldı. ''Şafak Nöbeti'' sabah ezanının ardından şehitler için dua okunması ve kahvaltıyla sona erdi.

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