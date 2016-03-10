KKTC'de PKK önlemi

İstanbul’da Bayrampaşa’da polise düzenledikleri saldırı sonrasında ölü ele geçirilen DHKP-C’li Berna Yılmaz’ın, KKTC’de doğup büyüdüğünün tespit edilmesi üzerine ülkedeki güvenlik birimleri alarma geçtiği ve PKK’nın dağ ve şehir kadrosunun, KKTC’de yapılanma çalışması başlattığı uyarısı yapıldığı öne sürüldü.

Milliyet’ten Sefa Karahasan’ın haberine göre, uzun zamandır yasadışı örgütlerin faaliyetlerini yakından takip eden güvenlik birimleri, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun ve Emniyet Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’nun da katıldığı üst düzey bir toplantıda konuyu ele aldı. KKTC Emniyet Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıya acil olarak üniversite yönetimleri de davet edildi.

Grup kurmaya çalışıyorlar

PKK’nın farklı yapılanmalar içinde KKTC’de eylemler planladığı bildirilen toplantıda, “PKK üniversitelerde sanatsal, tiyatro ve müzikal faaliyetler adı altında toplantılar düzenleyerek, ekipler kurmak istiyor. Örgüt üniversitelerde bu amaçla 20-25 kişilik gruplar oluşturulmaya çalışıyor” ikazları yapıldı.

Görüntülü anlatım

Toplantıda, slaytlar eşliğinde yasadışı örgütlerin yapılanması görüntü ve fotoğraflarla da anlatıldı. KKTC’de 2015 yılı içerisinde 70’e yakın PKK kaynaklı eylemlerin yapıldığı, örgütün kırsal ve şehirlerde eylemler planladığı belirtildi. Türkiye’de örgütlenen DEMGENÇ’in, KKTC’de de örgütlendiği belirtilen toplantıda, “DEMGENÇ’in Diyarbakır’daki ilk kongresinde bütün illerde ayaklanma yapma kararı alındığı, KKTC’den de öğrenci ve bazı akademisyenlerin kongreye katıldığı” kaydedildi.

Sahte belgeyle kayıt

PKK’nın dağ ve kırsal kadrolarından şehir yapılanmasına personel geldiği belirtilen toplantıda, bunların DEMGENÇ adı altında Ada’da buluştuklarına dikkat çekildi. Toplantıda, “Bazı DEMGENÇ üyelerinin üniversitelerde öğrenci kayıtları yaptırdığı ve böylece eylemlerini üniversitelere yaymayı planladığına” işaret edildi. PKK’nın sahte kimlik ve belgelerle bu işi yaptığı anlatıldı. Sosyal medyayı geniş şekilde kullanan örgütün, “Özgür Alanlar İnşa Ediyoruz” sloganıyla propaganda yapmaya başladığı ve KKTC’de de, “Toplumsal Dayanışma Ağı Derneği” kurduğu ifade edildi.

‘Çürükleri temizleyin’

Türkiye’nin de, KKTC’nin güvenlik birimlerini bir kaç kez “terör eylemleri” konusunda uyardığı kaydedildi. Güvenlik toplantısına katılan bazı üniversite yetkililerinin de, ‘Bu öğrencileri okullardan temizlemenin zorluğuna’ dikkat çektiği ve ‘Zamanında bunları bizlere alın dediler’ yönünde ifadelerde bulunduğu öğrenildi. Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Uzun’un, “Üniversitelerdeki çürük elmaların temizlenmesi gerektiğini” belirttiği ve “Ben de kendi çürük elmalarımı temizlerim” dediği öğrenildi.