-KKTC'DE OTELDE YANGIN GİRNE (A.A) - 21.05.2011 - KKTC'de, Girne'ye bağlı Çatalköy'de bulunan Cratos Otel'in jeneratör bölümünde başlayan ve yakıt tanklarına sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Saat 16.30 sıralarında elektriklerin kesilmesinin ardından başlayan ve bir anda jeneratör bölümünü alevler altına alan yangın sonucu bölge yoğun duman altında kaldı. Yangın Girne, Lefkoşa itfaiye ekipleri ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin müdahaleleriyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri halen soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri ve çalışanların herhangi bir zarar görmediği yangın nedeniyle bir ara boşaltılan otelde, yeniden hizmet verilmeye başlandı. Otel yetkilileri, yangının ana binaya sıçramadığını, hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, bu geceki Serdar Ortaç konserinin de iptal edilmediğini söyledi. -BAKAN ÜSTEL'İN AÇIKLAMASI- KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cratos Otel'de henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktığını belirterek, otel yönetimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. İtfaiye, sivil savunma ve askerin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını kaydeden Üstel, yangının can kaybına yol açmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Üstel, turizm mevsiminde yaşanan olayın üzücü olduğunu dile getirdi. Bu arada, yangını görüntülemeye çalışan bazı basın mesupları ile otel görevlileri arasında itiş-kakış yaşandı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yangın sırasında görev yapmak isteyen bazı basın mensuplarının, otel görevlileri tarafından darp edildiğini belirterek olayı kınadı.