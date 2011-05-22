T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'DE OTELDE YANGIN GİRNE (A.A)

22 Mayıs 2011 00:21

-KKTC'DE OTELDE YANGIN GİRNE (A.A) - 21.05.2011 - KKTC'de, Girne'ye bağlı Çatalköy'de bulunan Cratos Otel'in jeneratör bölümünde başlayan ve yakıt tanklarına sıçrayan yangın kontrol altına alındı. Saat 16.30 sıralarında elektriklerin kesilmesinin ardından başlayan ve bir anda jeneratör bölümünü alevler altına alan yangın sonucu bölge yoğun duman altında kaldı. Yangın Girne, Lefkoşa itfaiye ekipleri ile KKTC Sivil Savunma Teşkilatı ve KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı ekiplerinin müdahaleleriyle yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri halen soğutma çalışmalarını sürdürüyor. Müşteri ve çalışanların herhangi bir zarar görmediği yangın nedeniyle bir ara boşaltılan otelde, yeniden hizmet verilmeye başlandı. Otel yetkilileri, yangının ana binaya sıçramadığını, hizmetlerinin devam edeceğini belirterek, bu geceki Serdar Ortaç konserinin de iptal edilmediğini söyledi. -BAKAN ÜSTEL'İN AÇIKLAMASI- KKTC Turizm, Çevre ve Kültür Bakanı Ünal Üstel, olay yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cratos Otel'de henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktığını belirterek, otel yönetimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. İtfaiye, sivil savunma ve askerin müdahalesi ile yangının kontrol altına alındığını kaydeden Üstel, yangının can kaybına yol açmamasının sevindirici olduğunu söyledi. Üstel, turizm mevsiminde yaşanan olayın üzücü olduğunu dile getirdi. Bu arada, yangını görüntülemeye çalışan bazı basın mesupları ile otel görevlileri arasında itiş-kakış yaşandı. Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yangın sırasında görev yapmak isteyen bazı basın mensuplarının, otel görevlileri tarafından darp edildiğini belirterek olayı kınadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24