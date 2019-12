-KKTC'DE MÜZAKERE TRAFİĞİ LEFKOŞA (A.A) - 07.09.2010 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs müzakerelerinde gelinen durumla ilgili olarak Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi partileri bilgilendiriyor. Cumhurbaşkanlığındaki toplantıya, Ulusal Birlik Partisi (UBP), ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Demokrat Parti (DP), Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP) genel başkan ve temsilcileri katılıyor. Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun, Kıbrıs müzakere süreciyle ilgili siyasileri bilgilendireceği toplantıda değerlendirme yapılacak ve görüş alışverişinde bulunulacak. Toplantının başında açıklama yapılmadı, sadece basının görüntü almasına imkan verildi. -LİDERLER YARIN VE CUMA GÜNÜ GÖRÜŞECEK- Bu arada, Cumhurbaşkanı Eroğlu ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Kıbrıs müzakereleri çerçevesinde yarın ve Ramazan Bayramı'nın 2. günü olan Cuma günü bir araya gelecek ve Mülkiyet konusunda, karşılıklı sundukları önerilerle ilgili tam gün görüşme yapacak. -EROĞLU NEW YORK'A GİDECEK- Öte yandan, Eroğlu, 21 Eylülde temaslarda bulunmak üzere New York'a gidecek. Eroğlu'nun New York temaslarıyla ilgili programı detaylandırma çalışmaları sürüyor. Aynı tarihlerde, Hristosyas da BM Genel Kurul çalışmaları için New York'ta olacak. Eroğlu, New York'ta bulunduğu sırada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, kendisi ve Hristofyas'ın katılımı ile üçlü görüşme yapılmasını istediklerini, Hristofyas'ın ise buna sıcak bakmadığını açıklamıştı.