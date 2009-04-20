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KKTC'de muhalefetteki UBP tek başına iktidar

KKTC'de bugün yapılan Genel Seçimlerinde oyların 99,9'u sayıldı, ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP) tek başına iktidar oldu.

20 Nisan 2009 03:00

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bugün yapılan milletvekilliği Erken Genel Seçimlerinde oyların tamamına yakını sayıldı.

KKTC genelindeki 620 sandıktan 619'u açıldı.

Sonuçlar, KKTC'de iktidarda olan CTP ile ÖRP'ye muhalefet, ana muhalefet UBP'ye de iktidar yolunu açtı.

KKTC genelinde toplam 5 ilçedeki açılan 619 sandıktan çıkan sonuçlara göre, seçim pusulasındaki sıralarına göre siyasi partilerin resmi olmayan oy dağılım oranları ve çıkaracağı milletvekili sayısı şöyle:

Ulusal Birlik Partisi (UBP)
613.667 oy (yüzde 44.04) 26 milletvekili

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP)
407.329 (yüzde 29,23) 15 milletvekili

Demokrat Parti (DP)
148.557 (yüzde 10,66) 5 milletvekili 

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP)
95.668 (yüzde 6,87) 2 milletvekili 

Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP)
86.740 (yüzde 6,23) 2 milletvekili

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP)
33.677 (yüzde 2,42) 

Halk İçin Siyaset Partisi (HİS)
6.904 (yüzde 0,50)

Bu sonuçlara göre, yüzde 5 olan ülke barajını aşan UBP, CTP, DP, TDP ve ÖRP meclise giriyor.

Bölgelerde Milletvekillerinin partilere dağılımı

Resmi olmayan bu sonuçlara göre, 16 milletvekili çıkaran Lefkoşa'da UBP 8, CTP 5, DP 2, TDP 1 milletvekilliği kazandı.

Toplam 13 milletvekili bulunan Gazimağusa'da, UBP 6, CTP 4, DP 1, TDP 1, ÖRP 1 milletvekili çıkardı.

Milletvekili toplamı 9 olan Girne'de ise UBP 5, CTP 3, DP 1 vekillik kazandı.

Güzelyurt'un 6 olan milletvekili sayısı UBP 4 ve CTP 2 vekil olarak paylaşıldı.

İskele'nin toplam 6 milletvekilliği ise UBP 3, CTP 1, DP 1 ve ÖRP 1 vekil olarak sonuçlandı.

Partilerin aldığı oyların çokluğu kafaları karıştırmasın

Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesinin belirlendiği seçimde kayıtlı 161 bin 373 seçmenden, 130.953 seçmen sandığa gitti ve seçimlere katılım yüze 81.28 oldu.

KKTC seçim sistemine göre seçmen oyunu; mühür, mühür tercih ve karma olmak üzere 3 türlü kullandı. Bu tercihlerin sayımı, partilerin aldığı oyların sayısını, kayıtlı seçmen sayısının çok çok üstünde gösteriyor.

Bu durum şundan kaynaklanıyor:
Bir partiye vurulan mühür, o partiye bölge milletvekili sayısı kadar oy getiriyor. Mühre ek olarak aynı partiden yapılan tercihler ise, sadece parti içi avantaj sağlıyor, ilgili partiye diğer partilere kıyasla ek veya daha az avantaj sağlamıyor.

Karma oydan bir partiye gelen oy sayısı ise adaylara verilen tercih sayısı kadar hesaplanıyor. Örneğin, 16 milletvekili çıkaran Lefkoşa'da bir partiye vurulan mühür, o partinin hanesine (16) oy olarak yazılıyor. Aynı partiye karma oydan gelen 3 tercih de (3) oy olarak kaydediliyor. Bu da, partilerin aldığı oy sayısını, kayıtlı seçmen sayısının kat kat üzerinde gösteriyor.

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