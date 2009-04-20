KKTC'de muhalefetteki UBP tek başına iktidar

Bölgelerde Milletvekillerinin partilere dağılımı



Partilerin aldığı oyların çokluğu kafaları karıştırmasın

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KKTC'de seçim heyecanı

KKTC'de sağ muhalefet iktidarı solladı

KKTC genelindeki 620 sandıktan 619'u açıldı.Sonuçlar, KKTC'de iktidarda olan CTP ile ÖRP'ye muhalefet, ana muhalefet UBP'ye de iktidar yolunu açtı.KKTC genelinde toplam 5 ilçedeki açılan 619 sandıktan çıkan sonuçlara göre, seçim pusulasındaki sıralarına göre siyasi partilerin resmi olmayan oy dağılım oranları ve çıkaracağı milletvekili sayısı şöyle:613.667 oy (yüzde 44.04) 26 milletvekili407.329 (yüzde 29,23) 15 milletvekili148.557 (yüzde 10,66) 5 milletvekili95.668 (yüzde 6,87) 2 milletvekili86.740 (yüzde 6,23) 2 milletvekili33.677 (yüzde 2,42)6.904 (yüzde 0,50)Bu sonuçlara göre, yüzde 5 olan ülke barajını aşan UBP, CTP, DP, TDP ve ÖRP meclise giriyor.Resmi olmayan bu sonuçlara göre, 16 milletvekili çıkaran Lefkoşa'da UBP 8, CTP 5, DP 2, TDP 1 milletvekilliği kazandı.Toplam 13 milletvekili bulunan Gazimağusa'da, UBP 6, CTP 4, DP 1, TDP 1, ÖRP 1 milletvekili çıkardı.Milletvekili toplamı 9 olan Girne'de ise UBP 5, CTP 3, DP 1 vekillik kazandı.Güzelyurt'un 6 olan milletvekili sayısı UBP 4 ve CTP 2 vekil olarak paylaşıldı.İskele'nin toplam 6 milletvekilliği ise UBP 3, CTP 1, DP 1 ve ÖRP 1 vekil olarak sonuçlandı.Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesinin belirlendiği seçimde kayıtlı 161 bin 373 seçmenden, 130.953 seçmen sandığa gitti ve seçimlere katılım yüze 81.28 oldu.KKTC seçim sistemine göre seçmen oyunu; mühür, mühür tercih ve karma olmak üzere 3 türlü kullandı. Bu tercihlerin sayımı, partilerin aldığı oyların sayısını, kayıtlı seçmen sayısının çok çok üstünde gösteriyor.Bir partiye vurulan mühür, o partiye bölge milletvekili sayısı kadar oy getiriyor. Mühre ek olarak aynı partiden yapılan tercihler ise, sadece parti içi avantaj sağlıyor, ilgili partiye diğer partilere kıyasla ek veya daha az avantaj sağlamıyor.Karma oydan bir partiye gelen oy sayısı ise adaylara verilen tercih sayısı kadar hesaplanıyor. Örneğin, 16 milletvekili çıkaran Lefkoşa'da bir partiye vurulan mühür, o partinin hanesine (16) oy olarak yazılıyor. Aynı partiye karma oydan gelen 3 tercih de (3) oy olarak kaydediliyor. Bu da, partilerin aldığı oy sayısını, kayıtlı seçmen sayısının kat kat üzerinde gösteriyor.