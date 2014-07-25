KKTC’de maskeli soyguncular bayram maaşlarını çaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) memur ve emeklilerin maaşlarını aldığı devlete ait Kooperatif Merkez Bankası’nın 3 milyon lira taşıyan aracı, kar maskeli silahlı iki soyguncu tarafından yol kesilerek soyuldu.

Soyguncular kaçırdıkları aracı, Kıbrıs Rum yönetimi ile sınır bölgesinde terk edip 3 milyon lira ile kayıplara karıştı. Soyguncuların 3 milyon lirayla Güney Kıbrıs'a kaçtığı tahmin ediliyor.

Ömer Bilge’nin Hürriyet'teki haberine göre, KKTC’de büyük şaşkınlığa neden olan soygun öğlen saatlerinde Lefkoşa-Güzelyurt kentleri arasındaki anayolda Mevlevi köyü yakınlarındaki kavşak noktasında gerçekleşti.

Güzelyurt istikametinden Lefkoşa’ya doğru giden Ford marka lacivert renkli bir otomobil, karşı şeritten Güzelyurt istikametine giden Kooperatif merkez bankası’nın aracının önünü kesti. Plakası bezle kapatılan otomobilden çıkan kar maskeli ve silahlı iki soyguncu, bankanın şoförü ile memurunu etkisiz hale getirdi.

Soyguncular banka aracı ile geldikleri otomobili, Güzelyurt kentinin Kıbrıs Rum yönetimi ile sınırı Bostancı kapısı yakınlarında terk ederek kayıplara karıştı.

KKTC tarihinde ilk

Banka aracı, 3 milyon lira nakit parayı, bayram öncesinde maaş ödemelerinde kullanılmak üzere Güzelyurt’a götürüyordu.

KKTC’de ilk kez bir banka aracı yolu kesilerek soyuluyor.

Para nakil aracının zırhlı olmaması ve emniyet eskortunun bulunmaması, bu alandaki güvenlik açığını da gözler önüne serdi. Güvenlik açığına dikkat çeken İçişleri Bakanı Teberrüken Uluçay, daha iyi tedbirler alınması gerektiğini söyledi.

Rumlara kaçan kurtuluyor

Polis bölgede yoğun operasyonlarını sürdürürken, soyguncuların araçlarını bıraktıkları yerden başka bir araçla Kıbrıs Rum yönetimine kaçtığı düşünülüyor. Bölgenin dağlık olması, tarlalar arasındaki yollardan Kıbrıs Rum yönetimine kaçak olarak geçişe olanak sağlıyor.

Kıbrıs Rum yönetimi, KKTC’yi tanımaması nedeniyle bu tür suçlarda Türk polisi ile işbirliği yapmıyor. Bu nedenle insan kaçakçıları başta olmak üzere soygun gibi suçlarda zanlılar Kıbrıs Rum yönetimine kaçıyor.