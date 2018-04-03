T24 LogoT24 Logo
Gündem

KKTC'de makam şoförüne ayda 14 bin TL ek mesai ödenmiş

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nda (KIB-TEK) 6 bin TL maaşla çalışan makam şoförünün 14 bin TL ek mesai aldığı ortaya çıktı

03 Nisan 2018 17:12

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu\'nda (KIB-TEK) 6 bin TL maaşla çalışan makam şoförünün 14 bin TL ek mesai aldığı ortaya çıktı.
Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu\'nun yönetim kurulu üyesinin 6 bin TL alan makam şoförünün, 2 yılda 336 bin TL ek mesai aldığı belirtildi. Makam şoförünün aylık 14 bin TL ek mesai aldığını Maliye Bakanı Serdar Denktaş\'ın da doğruladığı ifade edildi. Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ek mesainin maliyenin en büyük sorunu olduğunu belirterek, geçen yıl devletin 120 milyon lira ek mesai ödediğini söylediği ifade edildi. 
Medya haberi, \'Çivisi çıkmış memleket\' başlığıyla okuyucularına duyurdu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sefa KARAHASANLEFKOŞA DHA KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu KIBTEK 6TLKıbrıs Türk Elektrik KurumuMakamMaliye Bakanı Serdar DenktaşBakanı Serdar Denktaşın

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24