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Dünya

KKTC'DE KAMUDA MESAİ SAATLERİNE DÜZENLEME LEFKOŞA (A.A)

08 Aralık 2010 13:32

-KKTC'DE KAMUDA MESAİ SAATLERİNE DÜZENLEME LEFKOŞA (A.A) - 08.12.2010 - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) yaz-kış kamuda tek mesai sistemini öngören ve 1 Aralıkta uygulamaya giren mesai saatleri, sendikaların karşı çıkması üzerine, bir hafta sonra yeniden belirlendi. KKTC Bakanlar Kurulu tarafından da onaylanan kamudaki yeni mesai saatleri bugün yürürlüğe girdi. Buna göre haftanın 4 günü (pazartesi, salı, çarşamba, cuma) 08.00-15.30 saatleri arasında çalışılacak ve perşembe günleri çift mesai yapılacak. 1 Aralıkta yürürlüğe giren uygulamada ise, haftanın aynı günlerinde 08.30-16.00 saatleri arasında çalışma öngörülüyordu. Perşembe günleri çalışma saatleri aralık-ocak-şubat ayları için 08.00-13.00 ile 14.00-17.00, yılın geriye kalan ayları için 08.00-13.00 ile 14.00-18.00 saatleri arasında olacak. 1 Aralıktaki uygulamada ise, perşembe günleri 08.30 - 13.30, 14.00.18.00 saatleri arasında mesai yapılması öngörülüyordu. Adada, 08.00-15.30 saatleri arasında çalışılacak günlerde çalışanlara 30 dakikalık ara ve dinlenme molası verilecek. Yemek yemeye yönelik 30 dakikalık ara ve dinlenme molası, hizmetlerin aksatılmadan yürütülmesi kaydıyla ilgili birim amirleri tarafından düzenlenecek. KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Türkay Tokel, yeni mesai saatlerinin, daha önceki çalışma saatlerine karşı çıkan sendikalara yapılan öneri sonucu belirlendiğini söyledi. Tokel, yeni mesai saatlerinin sendikalar tarafından da kabul edildiğini ifade ederek, kamuda mesai sorunun çözülmüş olduğunu belirtti.

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