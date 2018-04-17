KKTC'de kaçakları, sahil güvenlik ekipleri kurtardı

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nden (KKTC) Türkiye\'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken tekneleri batma tehlikesi geçiren 13 Bangladeşli, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünün ardından tutuklandı.

KKTC\'nin Tatlısu beldesinde 13 Bangladeşli, Türkiye\'ye yasa dışı yollarla gitmek için kimliği belirlenemeyen organizatörle anlaştı. Kaçak göçmenler, anlaşmanın ardından tekneye binip denize açıldı. Bir süre sonra kaçakların bulunduğu tekne batma tehlikesi geçirdi. Sahil güvenlik ekipleri, yardım çağrısıyla bölgeye giderek kaçakları kurtardı. Kaçak göçmenler sağlık kontrolünün ardından gözaltına alındı.

Türkiye\'ye gitmek için anlaştıkları organizatöre kişi başı 1000 ile 2 bin euro arasında para ödedikleri belirlenen kaçak göçmenler hakkında, Girne Kaza Mahkemesi 3 gün tutukluluk kararı verdi. Ülkelerine gönderilmemelerini talep eden Bangladeşlilerin mülteci statüsü almak istedikleri belirtildi.