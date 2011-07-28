-KKTC'DE KAÇAK YAŞAMI ÖNLEMEYE YÖNELİK TÜZÜĞE ONAY LEFKOŞA (A.A) - 27.07.2011 - KKTC Bakanlar Kurulu, ülkedeki kaçak yaşamı önlemek amacıyla ''Beyaz Kimlik Kartı'' ve ''Yeşil Kimlik Kartı'' verilmesini öngören tüzüğü onayladı. Başsavcılıktan alınacak görüş sonrası yürürlüğe girecek tüzükle, yasal çerçevede KKTC'de kalmayanlara, kaçak yaşam konusunda son kez af çıkarılacak. Verilecek sürede müracaat edenlere ''Beyaz'' ya da ''Yeşil'' kimlik kartı verilecek. Af süresi sonunda yapılacak denetimlerde tespit edilen kaçak kişiler ise sınır dışı edilecek. KKTC Başbakanı İrsen Küçük başkanlığında 6 saat süren Bakanlar Kurulu'nda alınan kararlar, Kurul Sözcüsü, İçişleri ve Yerel Yönetimler Bakanı Nazım Çavuşoğlu tarafından açıklandı. Çavuşoğlu, Yabancılar ve Muhaceret Yasası altında çıkarılacak tüzükle ''Beyaz Kimlik'' verilmesine ilişkin uzun zamandır bir beklenti olduğunu ifade ederek, bu konudaki tüzüğün bugün onaylandığını söyledi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda ''Beyaz Kimlik Kartı'' ve ''Yeşil Kimlik Kartı'' verilmesine yönelik olarak şekillendirilen tüzüğün Başsavcılığa gönderildiğini belirten Çavuşoğlu, gelecek görüş sonucunda kurulun tüzüğü onaylayıp yürürlüğe koyacağını belirtti. Beyaz Kimlik Kartı Tüzüğü olarak isimlendirilen tüzükten amaçlananın, seçme, seçilme ve devlete istihdamın dışında bir KKTC vatandaşının haklarına sahip bir kart yaratmak olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, ''Bu tüzük çıktıktan sonra ortaya çıkacak muhaceret affıyla birlikte kaçak yaşamın yasal çerçeveye oturulması amaçlanmaktadır. Bu yasal çerçeve hayata geçtikten sonra herkes bilecek ki çok ciddi şekilde bu ülkeden kaçak yaşamı ortadan kaldıracağız'' dedi. Tüzüğün hayata geçmesi ve af süresinin tamamlanmasının ardından ülkede kaçak yaşamın sıfıra indirilmesi için çok ciddi bir kampanya başlatılacağını, her yerde gerekli duyuruların yapılacağını, bu kampanyayı bakanlığının yürüteceğini anlatan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: ''Af süresi tamamlandıktan sonra kaç yıldır burada olduğuna bakılmaksızın yakalanan herkes sınırdışı edilecek. Dolayısıyla ilgililerin konuyu çok iyi takip etmesini, beyaz kimlik ve aftan yararlanmak için gerekli hazırlıkları yapmasını istiyoruz.'' ''Beyaz ve Yeşil kimlik kartı'' ile söz konusu kişilere yaşamlarında kolaylık getirileceğini kaydeden Çavuşoğlu, verilecek kartların özünün seçme, seçilme ve devlete istihdam dışında her türlü kolaylığı sağlamak olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, ''Burada KKTC vatandaşı olmayan insanlar KKTC vatandaşı gibi yaşayacaklar. Çıkacak tüzük burada yaşayan insanları en rahatlatıcı ama en denetimci tüzük olacak. O nedenle herkes süreci takip etsin ve yürürlüğe girdikten sonra bunlara sahip olmak için çaba sarf etsin. Yasal süre içerisinde af için başvuru yapmayanların hiç birini affetmeyeceğiz. Çünkü bu süre tamamlandıktan sonra 'ülkede sıfır kaçak' diye bir hedef koyacağız ve çok ciddi bir şekilde bunun denetimlerini yapacağız'' diye konuştu. Beyaz Kimlik Kartı ve Yeşil Kimlik Kartı'nın kategorilerinin ve hedef kitlelerinin çok farklı olduğunu da açıklayan Çavuşoğlu, tüzük çıktıktan sonra içeriğinin kamuoyuna açıklanacağını belirtti.