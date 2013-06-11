KKTC'de hükümeti Siber kuracak

KKTC'de güvensizlik oylamasıyla hükümetin düşmesinin ardından, Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler (CTP-BG), Demokrat Parti- Ulusal Güçler (DP-UG) ve Toplumcu Demokrasi Partisi'nin (TDP) belirlediği ortak isim CTP-BG Milletvekili Siber, hükümeti kurması için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na davet edildi.

Cumhurbaşkanı Eroğlu, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, "güvenoyu alacağına inandığım CTB-BG Lefkoşa Milletvekili Sibel Siber hanımı makamımda kabul ederek, Başbakanlık görevini tebliğ ettim, yarın kabine hazırlanır bana sunulursa, perşembe günü mecliste görüşülür. Meclisten onay aldıktan sonra gereken kolaylığı yapar, imzamı atarım" diye konuştu.



"Şu an seçim hükümeti şeklinde bir durumla karşı karşıyayız" diyen Eroğlu, kısa bir süre içinde belli bir süre için yeni bir hükümetin kurulacağını belirterek esas kalıcı hükümetin 28 Temmuz seçimlerinden sonra ortaya çıkacağını söyledi.



Eroğlu, kazasız belasız demokratik bir seçimin yapılmasını temenni ederek, seçimlerin demokratik teamül içerisinde yapılmasının en samimi arzusu olduğunu vurguladı.

Başbakan İrsen Küçük’ün Ankara ziyaretini de değerlendiren Eroğlu, "bu İrsen beyin tercihi, herhalde randevu talep etti, onun için gitti. Kıbrıs’a döndükten sonra bazı ifadeleri olur" şeklinde konuştu.