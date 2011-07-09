-KKTC'DE HEDEF YIL SONUNA KADAR ÇÖZÜM LEFKOŞA (A.A) - 09.07.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Kıbrıs konusunda, ''Ümidimiz yıl sonuna dek çözüm, 2012 başında referandum ve Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını birleşik Kıbrıs'ın üstlenmesi'' dedi. 61. hükümette Dışişleri Bakanlığını yeniden üstlenen ve ilk resmi ziyaretini KKTC'ye yapan Ahmet Davutoğlu'nun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüşmesi tamamlandı. Çalışma yemeğinde devam eden görüşmenin sonunda Eroğlu ve Davutoğlu, ortak basın açıklaması yaptı. Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına desteğini yineleyen Davutoğlu, yıl sonuna kadar Kıbrıs sorununa çözüm bulunması, 2012 başında referanduma gidilmesi ve AB dönem başkanlığını ''Birleşik Kıbrıs''ın üstlenmesi hedefini dile getirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da 7 Temmuz'daki Cenevre zirvesinin ardından, sorunun yıl sonuna dek yoğunlaştırılmış müzakerelerle çözümleneceği inancını ifade etti. Çalışma yemeğine KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça ve KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün de katıldı.