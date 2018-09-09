KKTC'de hava trafiğine şiddetli yağış engeli

Sefa KARAHASAN/LEFKOŞA, (DHA)- KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti\'nde (KKTC) sabah başlayan şiddetli yağış, hava trafiğini olumsuz etkiledi. KKTC\'ye Hatay, Adana\'da ve Prag\'dan gelen 3 uçak, iniş yapamadı.

Hatay\'dan kalkan uçak Adana\'ya, Prag\'tan kalkan uçak Antalya\'ya ve Adana\'dan kalkan uçak da yeniden Adana\'ya iniş yapmak zorunda kaldı.

DHA\'nın Ercan Havalimanı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, uçuşlar öğleden sonra normale döndü. Ercan\'a iniş yapamadan dönen uçakların akşam üzeri Ercan Havalimanı\'na gelmesi bekleniyor.