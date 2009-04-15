KKTC’de hafta sonu genel seçim yapılacak









Kıbrıs Türk halkı, Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla 19 Nisan Pazar günü sandık başına gidecek.



20 Şubat 2005'te yapılan son genel seçimlerinin ardından yeniden sandık başına gidilecek KKTC'de, 161 bin 373 seçmen bulunuyor.



Seçmenlerden oy almak için ise 7 partiden 345, bağımsız olarak da 8 aday yarışacak.



Kıbrıs Türk siyasi tarihinin 10. genel seçimleri olacak 19 Nisan Pazar günkü seçimlerin oy pusulalarında partiler şu şekilde sıralanacak:



"Ulusal Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Demokrat Parti (DP), Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Halk İçin Siyaset Partisi (HİS), Özgürlük ve Reform Partisi (ÖRP)."



Oy pusulalarında, partilerin ardından ise bağımsız adaylar sıralanıyor.

