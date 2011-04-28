-KKTC'DE GÜNDEM ERBAKAN LEFKOŞA (A.A) - 28.04.2011 - Kıbrıs Barış Harekatı döneminin Başbakan Yardımcısı, eski Başbakanlardan merhum Necmeddin Erbakan'ın adının, KKTC'de bir cadde veya bulvara verilerek yaşatılması istendi. Talebi gündeme getiren Akademi Kıbrıs Gelişim Platformu Genel Koordinatörü Adem Koç, "Türk siyaset hayatının, kendi kuşağı içerisindeki en özgün siması, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcılığı görevleriyle birlikte 54. Hükümetin Başbakanı, 1974 Barış Harekatı'nın mimarlarından merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'ın isminin KKTC'de bir bulvara veya caddeye verilerek yaşatılmasını istiyoruz" dedi. KKTC yönetiminin, Erbakan'ın cenaze törenine en üst seviyede katıldığına işaret eden Adem Koç şunları kaydetti: "1974 Barış Harekatı öncesi ve sonrası desteklerini hiç esirgemeyen merhum Prof. Dr. Necmeddin Erbakan'a, KKTC halkı ve devleti vefa borçludur. KKTC, her daim borcuna sadık kalmış bir ülke olmuştur. KKTC, kendisi için, milleti için, güzel vatanımız için ve insanlık için mücadele edenlere, en güzel mekanlarında isimlerini yaşatmak marifetiyle vefa göstermiş bir ülkedir. KKTC, merhum Erbakan'ın ismini de bu ülkenin önemli bir yerinde yaşatarak, ona olan borcunu da ödeyecek ve kendisine yakışanı bu suretle gerçekleştirecektir." -"BU BİR EKSİKLİKTİ"- KKTC'nin 1.Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, Kıbrıs Barış Harekatı döneminin Başbakan Yardımcısı, eski Başbakanlardan merhum Necmeddin Erbakan'ın adının KKTC'de henüz bir mekana verilmemiş olmasını "eksiklik" olarak niteledi. Denktaş, Erbakan'ın adının KKTC'de bir mekana verilerek yaşatılması talebinin "güzel bir düşünce" olduğunu belirterek, "Bu bir eksiklikti" dedi. Denktaş, 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı döneminin Başbakanı merhum Bülent Ecevit'in adının KKTC'de birçok yere verildiğine ve heykelinin bulunduğuna işaret ederek, "Sayın Erbakan'ın da aynı şekilde yad edilmesi güzel bir düşüncedir. İnşallah bunu belediyelerimiz veya ilgili makamlar ele alır ve yapar" diye konuştu. Eski başbakanlardan Adnan Menderes ve eski dışişleri bakanlarından Fatin Rüştü Zorlu'nun isimlerinin bir mekana verilmemiş olmasının da eksiklik olduğunu belirterek, ''"Kıbrıs meselesi Enosis canavarının çeneleri arasından nasıl kurtarılmıştır? Menderes ve Zorlu zamanında kurtarılmıştır. Eskiden beri ben bunlara karşı bizim bir vicdan borcumuz vardır diye düşünürüm"dedi.