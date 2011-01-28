-KKTC'DE GREV YAŞAMI FELÇ ETTİ LEFKOŞA (A.A) - 28.01.2011 - KKTC'de bazı sendikaların oluşturduğu Sendikal Platform'un ''dayatma paket'' olarak nitelendirdiği hükümetin aldığı önlemlere karşı 7 iş yerinde uyguladığı süresiz grevler 14. gününe girdi. Platform'un organizasyonu ve çok sayıda sivil toplum örgütü ile muhalefet partilerinin desteğiyle bugün ''toplumsal varoluş mitingi'' de yapıldı. Mitinge destek veren sendikalar, örgütlü bulundukları kamuya bağlı işyerinde, hastanelerde, yerel yönetimlerde ve KİT'lerde greve gitti. Grev yerlerinden biri olan Sivil Havacılık Dairesi ve bağlı birimlerde ise hava ulaşımının aksamaması için Bakanlar Kurulu kararıyla 60 gün süreyle grev yasağı getirildi. Lefkoşa İnönü Meydanı'nda düzenlenen mitinge, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi (DP) ve Demokrat Parti (DP) de destek verdi. Mitingde, Sendikal Platformun daha önce aldığı kararların dışında pankart açılması, kısa süreli gerginliğe neden oldu. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası'nın (KTÖS) ''Ankara ne paranı, ne paketini, ne de memurunu istemiyoruz!'' pankartı ile diğer bazı örgütlerin Türkiye karşıtı pankart açmasına DP'lilerin karşı çıkması üzerine, miting alanında arbede yaşandı. Yapılan anonslarda, Sendikal Platformun belirlediğinin dışında açılan pankartların platformu bağlamayacağı, ilgili sendikayı bağlayacağı belirtildi. Platformda yer alan Kamu-Sen Başkanı Mehmet Özkardaş, KTÖS'ün pankartının mitingi "provoke etmek" olduğunu belirtti. CTP Genel Sekreteri Kutlay Erk de ''O pankartı oraya siz getirdiniz'' diyerek, öğretmen sendikası yetkililerine tepki gösterdi. Mitingde, KKTC Başbakanı İrsen Küçük'ün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile çekilmiş fotoğraflarının yer aldığı pankartlar ve Rum bayrağı da açıldı. KTÖS Başkanı Güven Varol, Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı ve Dev-İş Başkanı Mehmet Seyis mitingde yaptıkları konuşmalarda, hükümetin aldığı ekonomik tedbirleri eleştirerek, ''Ulusal Birlik Partisi (UBP) hükümetinin, AK Parti hükümetinin dayatmalarını ülkede uygulamaya çalıştığını'' iddia etti. UBP hükümetinin halkı temsil etmediğini ve istifa etmesi gerektiğini öne süren konuşmacılar, ''Türkiye'den gönderilen bir memur tarafından yönetilmeye karşı çıktıklarını, göç etmek istemediklerini, mücadelelerinin kimlik ve toplumsal varoluş mücadelesi olduğunu'' ifade etti. Konuşmalarda, hükümetin çıkardığı yasalar ''göç yasası'' olarak da nitelendirildi. Mitingin sonunda, Sendikal Platform'un 13 maddeden oluşan ''ilkeleri'' okunarak, kalabalığa ''onaylıyor musunuz'' diye soruldu. Kalabalığın onayının ardından havaya siyah balonlar bırakıldı. Miting, ''Sol Anahtarı'' isimli müzik grubunun konseriyle sona erdi.