KKTC'de gerilim tırmanmaya devam ediyor

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RUM BASINI



CHP LİDERİ KILIÇDAROĞLU: Tam bir skandal





‘ELÇİLER DEĞİŞİR’



KKTC’de “Varoluş Mitingi”ni organize ederek Türkiye’nin tepkisini çeken 10 sendika, yeni büyükelçi atamasına bir bildiri ile yanıt verdi. KKTC basını ise, “Alın size Vali”, “Yangına benzin” başlıklarıyla çıktı.KKTC’de 6 ay önce atanan Lefkoşa Büyükelçisi Kaya Türkmen’in görevden alınarak yerine KKTC’de “Kıbrıs Türk’ünü cezalandırmak lazım” sözleriyle tüm eleştiri oklarının merkezinde olan Türkiye Cumhuriyeti Yardım Heyeti Başkanı Halil İbrahim Akça’nın getirilmesi sonrası sular durulmuyor. Özellikle sendikacıları hedef alan açıklamalarıyla tepki gören Akça’nın büyükelçi olmasına dün 10 sendika ortak açıklama ile tepki gösterdi. Sendikaların ortak açıklamasında “Kıbrıs’ı stratejik bir ada, üzerinde yaşayan Kıbrıslı Türkleri de “besleme” olarak gören AKP Hükümeti, düşüncelerinde ve eylemlerinde çirkinleşmeye devam ediyor” ifadesi kullanıldı.“1980’li yıllardan beri Türkiye Cumhuriyeti’nin başına gelen hükümetlerin Kıbrıslı Türkler’in askeri, ekonomik ve siyasi işlerine karışarak kendi kendini yönetmesine ipotek koyan, Kıbrıslı Türkleri üretimden kopararak gelişmesini engelleyen, dayatma neo-liberal sömürü paketleri ile kazanılmış haklarına saldıran, Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği sürecinde buzdolabında rehin tutan bir zihniyetin ürünü olan AKP Hükümeti, bir yandan Kıbrıslı Türkler için kalbinde beslemiş olduğu nefreti ortaya dökerken, diğer yandan perde gerisinde tuttuğu gerçek valisini ortaya çıkararak, dışişlerinde hiç görev yapmamış tecrübesiz bir memur olan Sayın Halil İbrahim Akça’yı göreve getirerek, Kıbrıslı Türkler’e gözdağı vermeye çalışmıştır. Daha önceden Sayın Halil İbrahim Akça’nın görevden alınması için AKP Hükümeti’ne yazı yazmış olan Sayın Eroğlu’nun, şimdi gerekeni yapmasını beklemekteyiz. Bizler, AKP Hükümeti’nin açık restini gördük. Bu reste karşılık onurlu mücadelemize tüm varlığımızla devam edeceğimizi kamuoyuna duyururuz.”“Kırbaçlı Vali... Ankara işgal altındaki bölgelerde, hareketlenmeleri bastırma faaliyetinde. Yeni ‘büyükelçi’ önlemlerin esin kaynağı” başlığıyla manşetten verdiği haberinde, Ankara’nın, Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs’taki faaliyetleri karşısındaki tavrını, “çatışma (karşıtlık), bastırma ve zorla kabul ettirme” diye yorumladı.“Yeni Büyükelçi (Kıbrıslı Türkleri) çok kızdıran biri... Erdoğan ortamı gerginleştiriyor ve işgal altındaki bölgelerdeki tepkiyi tırmandırıyor” başlıklarıyla ilk sayfadan verdiği haberinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın “yangına körükle gittiği”ni yazdı.Simerini: “Erdoğan ile Kıbrıslı Türkler arasındaki ilişkilerdeki kriz tırmanıyor” başlığıyla, ilk sayfadan verdiği haberinde, Kaya Türkmen’in görevinden alınıp yerine Halil İbrahim Akça’nın getirilmesinin Kuzey Kıbrıs ile Ankara arasındaki gergin ilişkilerde yeni koşullar meydana getirdiğini savundu.“Kıbrıslı Türkler 2 Mart’ta yine meydanda” başlığıyla manşetten yer verdiği haberinde, Kıbrıslı Türk sendikacıların; Halil İbrahim Akça’nın büyükelçiliğe atanmasının “kışkırtıcı” olduğu suçlamasında bulunduklarını yazdı.Alithia: “Ankara ile Kıbrıslı Türkler arasındaki zıtlaşma kontrol dışı... Erdoğan Türkiye Büyükelçisinin görevden alınması emrini verdi” başlıklarıyla verdiği haberinde, Ankara ile Kıbrıslı Türkler arasındaki zıtlaşma meselesinin, kontrol dışı bir hal alıyor olduğunu öne sürdü.“Büyükelçinin görevden alınması tam bir skandal. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ülkeye Büyükelçi atayacaksınız 6 ay sonra görevden alacaksınız. Böyle bir örnek var mı? Bir kişinin görevden alınması ne demektir? Yerine bir atama yaptığınız zaman ne yapıyorsunuz onu? Merkeze alıyorsunuz demektir. Dışişleri Bakanlığı bunu bilmiyor mu? Ama o da hükümete yaranmak için ’Hayır, biz görevden almadık...’ Görevden almadıysanız 6 ay içinde ne oldu da bir büyükelçiyi değiştiriyorsunuz? Dışişleri Bakanlığı sözcüleri, hele Sayın Davutoğlu çıkıp şöyle bir açıklama yapsın ’Efendim, bunun örneği Dışişleri Bakanlığı tarihinde çok. Biz, bir yere büyükelçi atarız 6 ay değil, 3 ay sonra da görevden alırız.’ Böyle bir örnek var mı? Yok. Tam bir skandal. İktidar yönetemiyor. Sürekli kaos sürekli sorun yaratan bir iktidar. Ekonomide böyle, maliyede böyle, bütçede böyle, dış politikada böyle. Çıkıp, sokaktaki yurttaşa sorun. Hayatın ne kadar kötü yönetildiğini o yurttaş kendi hayatından hissediyor zaten. Böyle bir hükümet olamaz.”AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çelik VATAN’a şunları söyledi: “Doğrusu büyükelçi hangi sebebe binaen alınmış bilmiyorum. Ama büyükelçilerin yerleri her an değiştirilebilir. Merak da etmedim açıkçası. Böyle gerekmiş demek ki. Kriz dışında KKTC’de Çin’le rekabet eden bir büyüme oranı var. Hani biz Kıbrıs’ı satmıştık? Siz orada kanınızı dökmüşsünüz, “çekin gidin” diyor. Başbakan da, buna tepki gösterir.”