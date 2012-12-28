KKTC'de genel grev hayatı durdurdu

KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da belediye çalışanlarının dünkü eylemi, sendikal dayanışmaya dönüştü. Belediye işçilerine destek veren tüm sendikalar genel grev ilan etti.

Aşırı istihdam ve 200 milyon liralık borç yüzünden batma noktasına geldiği belirtilen Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 11 aydır düzensiz, 3 aydır ise hiç maaş alamayan yüzlerce çalışanı dün başkentte eylem yaptı.

Selim Sayar'ın ntvmsnbc'de yer alan haberine göre, işçilerle polis arasında çatışmalar meydana geldi, başkent Lefkoşa savaş alanına döndü. İsyanı andıran olaylarda yaralananlar oldu, polis 21 sendikacıyı da tutukladı.

Tüm hizmetler durudu

Bugün de KKTC’deki tüm sendikalar belediye işçilerine destek için genel greve çıktı. Ülkede hayat felç oldu. Belediye hizmetleri başta olmak üzere, hastaneler, okullar, telekom ve limanlar da dahil tüm alanlarda hizmetler durdu.



Gece olağanüstü toplanan bakanlar kurulu sivil havacılıktaki grevi 60 gün süreyle yasaklayarak hava ulaşımının devamını sağladı.

Genel greve çıkan sendikalar tutuklu 21 sendikacıya destek amacıyla mahkemelere yürüdü. Mahkeme yargıcı, polisin 3 gün tutukluluk talebini reddederek sendikacıların serbest bırakılmasına karar verdi.

Belediye Emekçileri Sendikası Başkanı Savaş Bozat NTV’ye yaptığı açıklamada, mahkemenin demokratik bir karar verdiğini belirterek, polisin dünkü eylemde aşırı güç kullandığını, işçilere terörist muamelesi yapıldığını ve bunun başbakanın talimatı üzerine gerçekleştiğini savundu.

Yılbaşı gecesi eylem tehdidi

“Aylardır maaş alamayan çalışanlar haklıdır ve hükümetin önündedir, belli ki bu hükümet gidecek” diye konuşan sendika başkanı Bozat, 31 Aralık’a kadar sorunların çözülmemesi halinde, yılbaşı gecesi, Lefkoşa’nın bugüne kadar görülmemiş bir eyleme sahne olacağı uyarısında bulundu. (BBC Türkçe)