KKTC'de 'FETÖ' soruşturması

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Türkiye’deki ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında, Polis Genel Müdürlüğü (PGM) bünyesinde soruşturma başlatıldığını, soruşturmanın PGM Denetleme Kurulunca hassasiyetle yürütüldüğü bildirildi.

Polis Basın Subaylığınca yapılan açıklamada, “Bazı internet gazeteleri ile sosyal medyada, KKTC Polis Genel Müdürlüğü bünyesinde görevleri bazı polis mensuplarının, Türkiye’deki ‘FETÖ’ soruşturması kapsamında sorgulandığı ve Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Denetleme Kurulu tarafından ifadelerine başvurulduğu haberleri yer almaktadır." ifadelerine yer verildi.

‘FETÖ’ soruşturması kapsamında teşkilat bünyesinde idari bir soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, söz konusu soruşturmanın PGM Denetleme Kurulu Başkanlığı tarafından hassasiyetle yürütüldüğü belirtildi.