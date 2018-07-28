KKTC'de 'FETÖ' operasyonu: 45 gözaltı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen, aralarında 'FETÖ' firarilerinin de bulunduğu belirtilen 17'si çocuk 45 kişi yakalandı.

KKTC'de emniyet görevlileri, ihbar üzerine Yunanistan'a kaçma hazırlığı yaptığı iddia edilen bir grubun bulunduğu Girne açıklarındaki yata operasyon düzenledi. KKTC'nin güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, operasyonda, Türkiye'de aranan bazı 'FETÖ' zanlılarının da aralarında bulunduğu 45 kişi gözaltına alındı.

Grubun çoğunun asker kökenli olduğu öğrenildi. Polis, 9 kadın ve 17 çocuğun da aralarında yer aldığı grubu geniş güvenlik önlemleri altında Girne Kaza Mahkemesi'ne sevk etti.



Girne Kaza Mahkemesi, yakalanan kişiler hakkında 3 günlük gözaltı kararı verdi.