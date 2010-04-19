KKTC'de Eroğlu dönemi Avrupa basınında

T24 - Yunan basını, KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimini, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun kazanmasının, ''Ada'daki müzakereler için olumsuz gelişme olduğu'' yorumunda bulundu. Atina'da yayımlanan Apoyevmatini gazetesi, ''Eroğlu'nun seçilmesi müzakereler için fiyasko'' başlıklı haberinde, ''seçimleri ilk turdan Derviş Eroğlu'nun kazanmasıyla 2004'teki referandumdan sonraki en kötü döneme girildiği'' görüşünü savundu. İngiliz basınında Guardian KKTC'deki seçimlerin Eroğlu galibiyetiyle sonuçlanmasının Rumlarla müzakerelerin çökmesine, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık sürecinin de bozulmasına neden olabileceğini yazdı. Times, Eroğlu'nu Kıbrıs'ın birleşmesine karşı, katı bir Türk milliyetçisi olarak tanıtırken, Eroğlu'nun seçiminin Ankara'nın AB umutlarına inen bir darbe olduğunu vurguluyor. Alman Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi ise KKTC'de milliyetçi Eroğlu'nun seçiminin, AB'nin bölünmüş Kıbrıs’la ilgili yapılmaması gereken tüm yanlışları yapmasının faturası olduğunu ifade etti.





Elefteros Tipos gazetesi, ''İşgal topraklarındaki seçimleri yeni Denktaş kazandı'' başlığı altında verdiği haberinde, "dün yapılan seçimleri katı tutumu ile tanınan Eroğlu'nun kazandığını" yazdı.

Gazete, Eroğlu'nun, "Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile müzakereleri sürdüreceği" yolundaki açıklamasına rağmen, şu ana kadar konfederasyon öngören çözümü desteklediği değerlendirmesinde bulundu.





Haberde, ''Rauf Denktaş ve oğlu Serdar Denktaş'ın yanı sıra yabancı yerleşikler ile milliyetçilerin desteğiyle seçimleri kazanan Eroğlu'nun şimdiye kadar Talat ve Hristofyas arasındaki müzakerelerde varılan uzlaşmalara karşı olduğu'' belirtildi.





Ethnos gazetesi, ''Seçimleri ilk turdan Eroğlu kazandı'' başlıklı haberinde, ''milliyetçi Eroğlu'nun kazanmasıyla çözüm ile ilgili müzakerelerde yeni bir sayfa açıldığı'' yorumunda bulundu.





''Seçim öncesinde, müzakerelere sıfırdan başlanacağı'' yönünde açıklamalarda bulunulduğu kaydedilen haberde, seçim sonuçlarının Ankara'da da ''başağrısı yarattığı'' değerlendirmesi yapıldı.





Ta Nea gazetesi ise ''Kıbrıs'ta müzakereler havada'' başlıklı haberinde, seçimleri, ''milliyetçi Eroğlu'nun kazanmasıyla Talat ve Başbakan Erdoğan'ın mağlubiyete uğradıkları'' yorumunu yaptı.







'Kıbrıs müzakerelerine darbe'







Guardian Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin Devriş Eroğlu'nun galibiyetiyle sonuçlanmasını duyururken bu sonucun Rumlarla müzakerelerin çökmesine, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık sürecinin de bozulmasına neden olabileceğini savunuyor. Türk hükümetinin seçim sürecinde taraf tutmamaya özen gösterdiği, ancak kazanan kim olursa olsun müzakerelerin sürmesi gerektiğine de vurgu yaptığı belirtiliyor.





Eroğlu ile ilgili benzer kaygılar Times'ın haberinde de dikkat çekiyor. Eroğlu'nu Kıbrıs'ın birleşmesine karşı, katı bir Türk milliyetçisi olarak tanıtan Times, bunun Ankara'nın Avrupa Birliği umutlarına inen bir darbe olduğunu vurguluyor. Ancak Eroğlu'nun masadan kalkmasının da kolay olmadığını düşünen gazete, Kuzey Kıbrıs'ın para musluklarının Ankara'nın elinde olduğunu hatırlatıyor.







'Kıbrıs Türkü'nün Eroğlu seçimi, AB'nin yanlışlarının faturası'









Neue Osnabrücker Zeitung dün (18 Nisan 2010) Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini taşımış yorum sütunlarına:





“AB bölünmüş Kıbrıs’la ilgili yapılmaması gereken tüm yanlışları yaptı. Kıbrıs’ın kuzeyinde milliyetçi Derviş Eroğlu’nun seçimi önde tamamlamış olması da bunun faturasıdır. 2004 yılındaki BM planının hüsranla sonuçlanmasından beri Kıbrıs Türkü AB tarafından oyalandığını düşünüyor. Kuzey Kıbrıslılar, güneydekilerin referandumda “hayır” oyu kullanmalarına rağmen AB üyeliğiyle ödüllendirilmelerini sineye çekmedi. Milliyetçi Eroğlu işte bu durumdan istifade etti.”

