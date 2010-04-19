T24 LogoT24 Logo
Dünya

KKTC'de Eroğlu dönemi Avrupa basınında

İngiliz ve Yunan basını "mizakere için olumsuz gelişme", Alman basını da, AB'nin yanlışlarının faturası olarak değerlendirdi.

19 Nisan 2010 03:00

T24 - Yunan basını, KKTC'deki Cumhurbaşkanı seçimini, Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi'nin (UBP) adayı Derviş Eroğlu'nun kazanmasının, ''Ada'daki müzakereler için olumsuz gelişme olduğu'' yorumunda bulundu. Atina'da yayımlanan Apoyevmatini gazetesi, ''Eroğlu'nun seçilmesi müzakereler için fiyasko'' başlıklı haberinde, ''seçimleri ilk turdan Derviş Eroğlu'nun kazanmasıyla 2004'teki referandumdan sonraki en kötü döneme girildiği'' görüşünü savundu. İngiliz basınında Guardian KKTC'deki seçimlerin  Eroğlu galibiyetiyle sonuçlanmasının Rumlarla müzakerelerin çökmesine, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık sürecinin de bozulmasına neden olabileceğini yazdı. Times, Eroğlu'nu Kıbrıs'ın birleşmesine karşı, katı bir Türk milliyetçisi olarak tanıtırken, Eroğlu'nun seçiminin Ankara'nın AB umutlarına inen bir darbe olduğunu vurguluyor. Alman Neue Osnabrücker Zeitung gazetesi ise KKTC'de milliyetçi Eroğlu'nun seçiminin, AB'nin bölünmüş Kıbrıs’la ilgili yapılmaması gereken tüm yanlışları yapmasının faturası olduğunu ifade etti.


Elefteros Tipos gazetesi, ''İşgal topraklarındaki seçimleri yeni Denktaş kazandı'' başlığı altında verdiği haberinde, "dün yapılan seçimleri katı tutumu ile tanınan Eroğlu'nun kazandığını" yazdı.
Gazete, Eroğlu'nun, "Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ile müzakereleri sürdüreceği" yolundaki açıklamasına rağmen, şu ana kadar konfederasyon öngören çözümü desteklediği değerlendirmesinde bulundu.


Haberde, ''Rauf Denktaş ve oğlu Serdar Denktaş'ın yanı sıra yabancı yerleşikler ile milliyetçilerin desteğiyle seçimleri kazanan Eroğlu'nun şimdiye kadar Talat ve Hristofyas arasındaki müzakerelerde varılan uzlaşmalara karşı olduğu'' belirtildi.


Ethnos gazetesi, ''Seçimleri ilk turdan Eroğlu kazandı'' başlıklı haberinde, ''milliyetçi Eroğlu'nun kazanmasıyla çözüm ile ilgili müzakerelerde yeni bir sayfa açıldığı'' yorumunda bulundu.


''Seçim öncesinde, müzakerelere sıfırdan başlanacağı'' yönünde açıklamalarda bulunulduğu kaydedilen haberde, seçim sonuçlarının Ankara'da da ''başağrısı yarattığı'' değerlendirmesi yapıldı.


Ta Nea gazetesi ise ''Kıbrıs'ta müzakereler havada'' başlıklı haberinde, seçimleri, ''milliyetçi Eroğlu'nun kazanmasıyla Talat ve Başbakan Erdoğan'ın mağlubiyete uğradıkları'' yorumunu yaptı.



'Kıbrıs müzakerelerine darbe'



Guardian Kuzey Kıbrıs'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin Devriş Eroğlu'nun galibiyetiyle sonuçlanmasını duyururken bu sonucun Rumlarla müzakerelerin çökmesine, Türkiye'nin Avrupa Birliği adaylık sürecinin de bozulmasına neden olabileceğini savunuyor. Türk hükümetinin seçim sürecinde taraf tutmamaya özen gösterdiği, ancak kazanan kim olursa olsun müzakerelerin sürmesi gerektiğine de vurgu yaptığı belirtiliyor.


Eroğlu ile ilgili benzer kaygılar Times'ın haberinde de dikkat çekiyor. Eroğlu'nu Kıbrıs'ın birleşmesine karşı, katı bir Türk milliyetçisi olarak tanıtan Times, bunun Ankara'nın Avrupa Birliği umutlarına inen bir darbe olduğunu vurguluyor. Ancak Eroğlu'nun masadan kalkmasının da kolay olmadığını düşünen gazete, Kuzey Kıbrıs'ın para musluklarının Ankara'nın elinde olduğunu hatırlatıyor.



'Kıbrıs Türkü'nün Eroğlu seçimi, AB'nin yanlışlarının faturası'




Neue Osnabrücker Zeitung dün (18 Nisan 2010)  Kuzey Kıbrıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini taşımış yorum sütunlarına:


“AB bölünmüş Kıbrıs’la ilgili yapılmaması gereken tüm yanlışları yaptı. Kıbrıs’ın kuzeyinde milliyetçi Derviş Eroğlu’nun seçimi önde tamamlamış olması da bunun faturasıdır. 2004 yılındaki BM planının hüsranla sonuçlanmasından beri Kıbrıs Türkü AB tarafından oyalandığını düşünüyor. Kuzey Kıbrıslılar, güneydekilerin referandumda “hayır” oyu kullanmalarına rağmen AB üyeliğiyle ödüllendirilmelerini sineye çekmedi. Milliyetçi Eroğlu işte bu durumdan istifade etti.”

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24