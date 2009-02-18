KKTC'de erken genel seçim 19 Nisan'da

KKTC Cumhuriyet Meclisi, erken genel seçiminin 19 Nisan'da yapılması kararını kabul etti.



Cumhuriyet Meclisi Başkanı Fatma Ekenoğlu'nun çağrısıyla olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu, milletvekilliği erken genel seçiminin 19 Nisan'da yapılmasını öngören karar tasarısını görüştü. Tasarı, oy birliğiyle kabul edildi.



Seçim kararının görüşülmesi, Meclisin yarınki olağan toplantısının gündemindeydi. Ancak 21 sendikanın, bugün için planlanan 1 günlük genel uyarı grevinin yarın yapılacağının açıklanması ve Meclis çalışanlarının da greve katılma durumu nedeniyle, Meclis bugün olağanüstü toplanarak seçim karar tasarısını oyladı.



KKTC Başbakanı Ferdi Sabit Soyer, Genel Kurulda yaptığı konuşmada, KKTC'nin gelişmesi için seçimlerin önemli olduğunu belirterek, seçim sürecinde yapılacak tartışmalardan toplumun yararına sonuçlar çıkmasını diledi.



Seçim ortamının kısır tartışmalardan çıkartılması gerektiğini ifade eden Soyer, "ülke tarihinde görülmeyen politik bir oyunla ülkede karmaşa çıkarılmak ve Meclis çalışanlarının da bu politik oyuna alet edilmek istendiğini" söyledi.



Bugün yapılacağı açıklanan grevin, "sırf politik oyun olsun" diye yarına alındığını ve meclisin seçim kararı almasının engellenmek istendiğini belirten Soyer, seçimi ertelemenin kimseye faydası olmadığını kaydetti.



Meclis Başkanı Ekenoğlu'nu, Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdığı için tekrar tekrar kutladığını ifade eden Soyer, parlamentonun iradesiz duruma düşürülmesinin kabul edilemeyeceğini vurguladı.



Bu arada Meclis toplantısı sırasında, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile Veteriner Hekimler Sendikası Meclis önünde eylem yaptı.



Meclisin, seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar tasarısının gerekçesinde şu ifadelere yer veriliyor:



"20 Şubat 2005 tarihinde gerçekleştirilen Cumhuriyet Meclisi seçimlerinin, Kıbrıs sorununda ulaşılan aşamada çözüm çabalarının sağlıklı ilerlemesini sağlamak, Avrupa Birliğine uyum programlarının etkin bir şekilde yürütülmesini sağlamak, diğer yandan ülke içerisindeki yapısal reformları gerçekleştirmek amacıyla seçim dönemi bitmeden yenilenmesine gerek duyulmuştur. Bu bağlamda, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Tasarısı ile 19 Nisan 2009 Pazar günü oy verme günü olacak şekilde Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesi amaçlanmaktadır."



