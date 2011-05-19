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Ekonomi

KKTC'DE EN ÇOK VERGİYİ SERDAR ORTAÇ ÖDEDİ LEFKOŞA (A.A)

19 Mayıs 2011 23:09

-KKTC'DE EN ÇOK VERGİYİ SERDAR ORTAÇ ÖDEDİ LEFKOŞA (A.A) - 19.05.2011 - KKTC'de 2010 yılında konser veren Türk sanatçılarının ülkeye yaklaşık 870 bin TL vergi ödedikleri açıklandı. KKTC'de konser veren sanatçılar arasında en çok vergiyi 98.460,33 TL ile Serdar Ortaç ödedi. Ortaç'ı 54.888.89 TL ile Ajda Pekkan, 45.245,27 TL ile Özcan Deniz izledi. KKTC Maliye Bakanlığına bağlı Gelir ve Vergi Dairesi, 2010 yılında KKTC'de çeşitli organizasyonlara katılan yabancı uyruklu sanatçıların KKTC'deki vergi sorumluları tarafından sunulan beyanlarını açıkladı. Yurt dışından gelen sanatçıların 2010 yılında sahne aldıkları mekanlarda aldıkları ücretleri, emsallerini de göz önünde tutarak yeniden değerlendiren Gelir ve Vergi Dairesi, bu rakamlar üzerinden yapılan vergilendirmeleri açıkladı ve Türkiye Cumhuriyeti Gelir İdaresi Başkanlığına da bilgi amaçlı gönderdi. KKTC Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Gelir ve Vergi Dairesine beyan edilen vergiler ve Gelir Vergi Dairesinin emsalleri ile aynı dönemdeki diğer organizasyonları da değerlendirerek talep ettiği vergiler toplamından yüzde 10 Gelir Vergisi Stopajı, yüzde 16 KDV vergisi alındı. Genel toplam üzerinden yapılan hesaplama neticesinde 839 bin 556.08 TL, 715 avro ve 21 bin 666.66 Amerikan Doları vergi alındı. -BAZI SANATÇILARIN KKTC'DE ÖDEDİĞİ VERGİLER- KKTC Gelir ve Vergi Dairesine sunulan beyana ve ek vergilere göre 2010 yılında tahakkuk eden stopaj ve KDV vergileri ile toplamları da tablo halinde yayımlandı. Bu tabloya göre, bazı sanatçıların KKTC'de verdikleri konserlerden elde ettikleri gelir karşılığı ödedikleri toplam vergiler TL bazında şöyle: 1- Serdar Ortaç: 98.460,33 2- Ajda Pekan: 54.888,34 3- Özcan Deniz: 45.245,77 4- Ebru Gündeş: 32.575,77 5- Funda Arar: 24.526,32 6- Zerrin Özer: 11.630,67 7- Gülşen: 11.700 8- Fatih Ürek: 22.619,81 9- Kibariye: 13.981,11 10- Ferhat Göçer: 20.222,09 11- Işın Karaca: 13.433,33 12- Candan Erçetin: 20.837,86 13- Petek Dinçöz: 27.342,07 14- Mehmet Ali Erbil: 27.144,00 15- Sibel Can: 16.266,60 16- Gülben Ergen: 18.755,56 17- Seda Sayan: 21.398,00 18- Volkan Konak: 24.187,37 19- Kenan Doğulu: 23.816,00 20- İbrahim Tatlıses: 20.333,34 Tarkan Tevetoğlu da verdiği konser karşılığı 21.666.66 ABD Doları vergi ödedi. 

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