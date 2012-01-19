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Dünya

KKTC'de elektrik krizi LEFKOŞA (A.A)

19 Ocak 2012 21:18

-KKTC'de elektrik krizi LEFKOŞA (A.A) - 19.01.2012 - KKTC'de hükümetin özelleştirmeyle ilgili hazırladığı yasa tasarısına karşı çıkan Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu çalışanlarının sendikası El-Sen ile Telekomünikasyon Dairesi çalışanlarının sendikası Tel-Sen, süresiz grev başlattı. Elektrik çalışanlarının grevi nedeniyle KKTC genelinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Gelişme üzerine KKTC Bakanlar Kurulu akşam saatlerinde, grevleri görüşmek üzere Başbakan İrsen Küçük başkanlığında olağanüstü toplandı. Olağanüstü toplanan Bakanlar Kurulu, Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası'nın (El - Sen) bu sabahtan itibaren başlattığı süresiz grevi 60 gün süreyle yasaklama kararı aldı. Toplantının ardından açıklama yapan Maliye Bakanı Ersin Tatar, önceden bildirimde bulunulmadan greve gidildiğini belirterek, elektrik kesintisinde hastanelerin ve sınav döneminde bulunan öğrencilerin olumsuz etkilendiğini söyledi. Tatar, örnek olarak Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde py-bas ameliyatı sırasında elektrik kesintisi yaşanmasını gösterdi.

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