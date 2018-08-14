KKTC'de ekonomik önlemler paketi; casino ve havuzlu villalara ek vergi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, dövizde yaşanan artış nedeniyle 'casino ve havuzlu villalara ek vergiler' getirme kararı aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi, dövizde yaşanan artış nedeniyle olağanüstü toplandı. KKTC hükümeti toplantının ardından bir dizi önlem açıkladı. Başbakan Tufan Erhürman tarafından açıklanan önlem paketinde, 'casino ve havuzlu villalara ek vergiler' getirildi. 23 maddelik önlem paketinde, "Çalışma ve ikamet izni ile gelenlerin çocukları için asgari ücretin yüzde 5'i oranında ödenek alınacak" maddesi de yer aldı.

"Ciddi darboğaz döneminden geçiyoruz" diyen Erhürman "Bu da KKTC ekonomisini ciddi şekilde etkiliyor. Bir yanda Maliye'nin öngörülen gelirlerinde bir düşüşle karşı karşıyayız" dedi. Döviz nedeniyle maliyenin 550 milyon TL'ye yakın açıkla karşı karşıya kaldığını kaydeden Erhürman, "Ciddi bir çalışma içerisindeyiz" ifadesini kullandı.

Çocuklardan yüzde 5 vergi alınacak

KKTC hükümetinin 23 maddelik önlem paketinde yer alan maddelerden bazıları şöyle:



"Temizlik ürünlerinde ve birtakım gıda ürünlerinde indirimin fiyata yansıtılması kaydıyla KDV'de indirime gidilecek", "Restoran ve lokantalarda KDV indirimi", "Beyaz eşyada da KDV indirimine gidilecek", "Döviz cinsinden kiralarda stopajın yüzde 13'ten yüzde 1'e düşürülmesi karşısında döviz kuru sabitlenecek", "Havuzlu villa, casino ve bahis ofislerinde 6 aylık süre için bir defaya mahsus ilave vergi alınacak", "Çalışma ve ikamet izni ile gelenlerin çocukları için asgari ücretin yüzde 5'i oranında ödenek alınacak."

"Artık bisiklet kullanıyorum"

Maliye Bakanı Serdar Denktaş da toplantıda yaptığı konuşmada, reel ekonomide ciddi sıkıntılar yaşandığını söyledi. Maaşların ödenmesi konusunda sorunlarının olmadığını anlatan Denktaş, "Bu krizin cebimizi daha az yakması mümkün değil. Toplumsal seferberlik gerektirir" dedi. "Devlet dairelerinden başlayarak, odalarda iki klima varsa birini çalıştırarak, ikramı kısarak tasarruf yapmalıyız" diye konuşan Denktaş, "Döviz durmuyor. Döviz arttıkça bu ürünlerin fiyatları da artacak. Arttı diye bağırarak, şikayet etmek yerine tasarruf tedbirlerini almak lazım" ifadelerini kullandı. Son bir haftadır bakanlığa bisiklet ile gidip geldiğini belirten Denktaş, "İşe bisikletle gidip geliyorum. Havalar yavaş yavaş serinliyor. Dolar bana uymadığına göre ben çareyi bisiklette buldum. Olağanüstü bir halden geçiyoruz" diye konuştu.

"Euro'ya geçiş olmaz"

'Türk Lirası'ndan euro'ya geçelim' önerilerileri olduğunu söyleyen KKTC Maliye Bakanı Denktaş, "Teknik olarak mümkün değil. Yarın euro'ya geçtik, tarım ödemelerine geldik. Bu sene kuraklık da felaket vurdu. Türkiye'nin kapısını çaldık, 'Euro ver, çiftçiye ödeyeceğiz' dedik, vermeyecek. Uluslararası camianın bakış açısını çok iyi analiz etmek lazım" dedi. Denktaş, "Kol kola girerek, sıkıntılı dönemi aşmak için birlikte hareket etmek gerekir. Birbirimize daha fazla destek olmalıyız. Fikirsel ayrılıklarımızı, partisel ayrılıklarımızı tartışacak önümüzde çok zaman vardır. Bu dönem birbirimize destek ve birlik olma zamanıdır" dedi.

