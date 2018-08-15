KKTC'de ekonomik krize 23 maddelik önlem paketi; alkol ve tütünde vergi artışı

Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti (KKTC), dövizdeki hızlı artış nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krize 23 maddelik önlem paketi açıkladı. Birçok günlük tüketim ürününde KDV indrimine giderken alkol ve tütünde vergi artışına gidildi.

Hürriyet'ten Ömer Bilge'nin haberine göre, Başbakan Tufan Erhürman, olağanüstü toplantıya çağrılan Meclis’te yaptığı açıklamada, birçok günlük tüketim ürününde Katma Değer Vergisi (KDV) indirimine gideceklerini söyledi. Alınan tedbirlerden dikkat çekenler şöyle:

Alkol ve tütüne vergi artışı

- Belirli metrekarenin üzerinde havuzlu evler ile casino ve bahis şirketlerinden 6 aylığına ek vergi alınacak.

- Alkol ve tütünden alınan vergi artırılacak.

- Kiralarda kur sabitleyenlerden yüzde 10 yerine, yüzde 1 stopaj alınacak.

- Devletin dövizle kiraladığı yerlerde sabit kura geçilecek.

- Kredi kartıyla yapılan harcamalarda vergi iadesi getirilecek.

- Çalışan emeklilerden ek vergi alınacak.

- Çalışma izni ile Ada’da bulunanların eş ve çocuklarından ek vergi alınacak.

- Beyaz eşya, temizlik malzemeleri, restoran harcamalarında KDV indirimi yapılacak.