-KKTC'de Dr. Küçük 28. ölüm yıldönümünde anıldı LEFKOŞA (A.A) - 15.01.2012 - KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'e ''şimdi dava arkadaşın Denktaş'la buluştunuz'' diye seslenerek, ''Ey Doktor, rahat uyu. Sevgili halkım, siz de rahat olun. Devlet olma noktasından geri gitme yoktur'' dedi. Eğer Rum tarafı iyi niyetli olursa önümüzdeki yaza kadar bir çözümün mümkün olduğunu dile getiren Eroğlu, ''Biz Kıbrıs'ta var olan gerçeklere dayalı, yaşayabilir bir anlaşma için gereken esnekliği gösterdik, göstereceğiz. Ama veremeyeceğimiz tavizler, gerileyemeyeceğimiz noktalar var. Kimse bu noktalarda bizi boşuna zorlamasın'' diye konuştu. Dr. Fazıl Küçük, 28. ölüm yıldönümü olan bugün KKTC'de törenlerle anıldı. Küçük'ün kabrinin bulunduğu Anıttepe'de düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Dr. Küçük'ün oğlu Mehmet Küçük, Meclis Başkanı Hasan Bozer, Başbakan İrsen Küçük, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Korgeneral Adem Huduti, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Mehmet Daysal ile diğer ilgililer, dernek, kurum kuruluş temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Protokol sırasına göre çelenklerin kabre sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, anıt özel defterinin imzalanması ve Cumhurbaşkanı Eroğlu'nun konuşmasıyla devam etti. Küçük'ün hayatını kaybettiği saat olan 10.28'de tüm bölgelerde sirenler çaldı. Cumhurbaşkanı Eroğlu, Küçük'ü anma törenindeki konuşmasında, ''Öncelikle kendisine bir kez daha Allah'tan gani gani rahmet diliyor, verdiği özverili mücadelenin unutulmadığını, unutulmayacağını vurgulamak istiyorum'' dedi. Kıbrıs Türk halkının bugünlere, milli ve dini kimliğine, egemenliğine, özgürlüğüne sahip çıkarak, kahramanca bir mücadele ile geldiğini vurgulayan Eroğlu, şöyle devam etti: ''Bu kahraman halkın içinden çıkan Doktor Küçük, Rauf Denktaş, Osman Örek, Faiz Kaymak, Mustafa Necati Özkan, Burhan Nalbantoğlu gibi kişilerin gerçekleştirdikleri ise davaya, rehberlik, önderlik ve liderlik yapmak olmuştur. Aramızda olmayanların tümünün ruhları şad olsun... Yıllarca Doktor Fazıl Küçük'ün kabri başında önemli mesajlar veren Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Denktaş, Cuma akşamı saat 22.00'de ebediyete intikal etmiştir. Kendilerine tanrıdan rahmet dileriz.'' Cumhurbaşkanı Eroğlu, konuşmasının sonunda Dr. Küçük'e seslendi ve şöyle devam etti: ''Rahat uyu ey Doktor Küçük; senin ve dava arkadaşlarının bize emaneti olan kazanımlarımızı birileri bizi pohpohlayacak diye tehlikeye atmayacağız. Sana bir kez daha verdiğin mücadele, Kıbrıs Türk halkına hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor Allah'tan bol bol rahmet diliyorum. Verdiğin mücadele bayrağımız, söylediklerin, yazdıkların andımızdır.''